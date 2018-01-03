拚新北好體力　虎哥周錫瑋有練過

爭取年輕人的認同！前縣長周錫瑋今（3）日與立委羅明才一起和青年座談，並和現場青年玩伏地挺身PK，外界質疑是否與新北市副市長侯友宜互別苗頭？周錫瑋強調，「其實也沒什麼好別（苗頭）的！」

周錫瑋表示，他一個月前就開始跟年輕朋友交流，包括文創、電競等各個領域，希望瞭解年輕人的想法與生活，將來一起努力幫年輕人做點什麼；此外，前一陣子還跟年輕人打籃球、撞球、排球及桌球，若要別苗頭實在太多，前一陣子還做伏地挺身，不會刻意這樣做（與侯友宜互別苗頭）。

是否刻意拉近與年輕人的距離而自稱「虎哥」？周錫瑋說，這是年輕人給他的想法，讓大家叫起來比較「酷！」稱「哥」比較親切，以前是被稱為「瑋哥」、「小瑋（尾）」，藍色小丸子流行的時候還被稱為「瑋哥」，怎麼稱呼他都沒關係，只要年輕人願意認識他、瞭解他，他都可以接受。