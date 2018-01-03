拚新北好體力　虎哥周錫瑋有練過

爭取年輕人的認同！前縣長周錫瑋今（3）日與立委羅明才一起和青年座談，並和現場青年玩伏地挺身PK，外界質疑是否與新北市副市長侯友宜互別苗頭？周錫瑋強調，「其實也沒什麼好別（苗頭）的！」
周錫瑋表示，他一個月前就開始跟年輕朋友交流，包括文創、電競等各個領域，希望瞭解年輕人的想法與生活，將來一起努力幫年輕人做點什麼；此外，前一陣子還跟年輕人打籃球、撞球、排球及桌球，若要別苗頭實在太多，前一陣子還做伏地挺身，不會刻意這樣做（與侯友宜互別苗頭）。
是否刻意拉近與年輕人的距離而自稱「虎哥」？周錫瑋說，這是年輕人給他的想法，讓大家叫起來比較「酷！」稱「哥」比較親切，以前是被稱為「瑋哥」、「小瑋（尾）」，藍色小丸子流行的時候還被稱為「瑋哥」，怎麼稱呼他都沒關係，只要年輕人願意認識他、瞭解他，他都可以接受。
座談開始前，周錫瑋還邀羅明才跟現場的年輕人，一起PK伏地挺身，比賽的年輕人做了10多下就放棄、羅明才25下、周錫瑋則做35下；周錫瑋起身後氣定神閒、臉不紅氣不喘，讓在場的人紛紛鼓掌叫好，因為周錫瑋每天早上都會做一小時的重訓。
與會者中，新北市青年事務委員徐韜認為，新北市青年事務委員會的定位不明，希望未來有青年專屬的局處，可直接掌握青年關心的就學、就業、創業議題；周錫瑋回應，新北市或許可以考慮成立青年事務局這樣的單位，才能聽聽年輕人在想什麼。
周錫瑋也說，台灣選舉制度有問題，很多選民都沒機會與候選人談一談，瞭解候選人的政策、能力就投票，現在會思考「為什麼選民要投給我」，並選擇面對選民；也批評台灣政治人物的權力太大，容易發生人治的情形，建議專業的事務應交給常任事務官，不要讓政治綁住台灣一切的發展。