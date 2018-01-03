硬要快捷郵件下午寄達　男子鬧郵局：沒有沒辦法的事！

新北市一名男子早上8點多到郵局寄快捷，並要求下午一定要寄到，但郵局員工告知，可以保證當天到，但依規定無法指定時間，但男子卻硬拗「沒有所謂沒辦法的事情」，更嗆聲要告到郵政總局，影片曝光後也讓網友痛批他根本就是奧客。

影片中，新北市一名男子上月26日上午8時許到郵局寄信到林口，並要求當天下午一定要寄到，郵局員工告知寄快捷可以當天到，但無法指定時間，男子聽了很是不滿，直說民間業者都能保證下午就寄到，「你們郵局競爭力不夠啦！」

之後男子將東西交由民間業者寄送，卻又跑回郵局與該名員工爭執。郵局員工一再向男子解釋，依照規定，快捷郵件沒辦法保證什麼時間一定能寄到，但男子卻硬拗「沒辦法你要說盡力啊」、「沒有所謂沒有辦法的事情」。