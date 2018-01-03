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即時跑馬燈硬要郵件下午寄達　男子鬧郵局挨轟拚新北好體力　虎哥周錫瑋有練過理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
生活

硬要快捷郵件下午寄達　男子鬧郵局：沒有沒辦法的事！

生活中心／綜合報導2018/01/03 22:26
▲新北市一名男子到郵局寄快捷郵件並指定當天下午送達遭拒，竟大罵郵局員工，被網友轟奧客。（示意圖／NOWnews資料照）
▲新北市一名男子到郵局寄快捷郵件並指定當天下午送達遭拒，竟大罵郵局員工，被網友轟奧客。（示意圖／NOWnews資料照）

新北市一名男子早上8點多到郵局寄快捷，並要求下午一定要寄到，但郵局員工告知，可以保證當天到，但依規定無法指定時間，但男子卻硬拗「沒有所謂沒辦法的事情」，更嗆聲要告到郵政總局，影片曝光後也讓網友痛批他根本就是奧客。

影片中，新北市一名男子上月26日上午8時許到郵局寄信到林口，並要求當天下午一定要寄到，郵局員工告知寄快捷可以當天到，但無法指定時間，男子聽了很是不滿，直說民間業者都能保證下午就寄到，「你們郵局競爭力不夠啦！」

之後男子將東西交由民間業者寄送，卻又跑回郵局與該名員工爭執。郵局員工一再向男子解釋，依照規定，快捷郵件沒辦法保證什麼時間一定能寄到，但男子卻硬拗「沒辦法你要說盡力啊」、「沒有所謂沒有辦法的事情」。

兩人不停爭執，連郵局經理也出面緩頰，不停地向男子道歉，然而男子卻堅持要該名員工向他道歉，該員直接說「不可能」拒絕道歉，男子則氣得要他交出姓名，嗆聲說要告到郵政總局，讓該員考績被評丙、乙等，甚至改口說「我沒有說一定要今天下午送到」，讓郵局員工當場傻眼，而影片最後也補充，該名員工最後仍被要求向男子道歉。

影片po網後，許多網友大罵這名男子奧客，直說規定就是規定，也有網友認為主管二話不說就直接道歉，難怪這樣不講道理的客人會越來越多，讓第一線的員工越來越難做事。而依據郵局快捷郵件的規定，只要本地互寄在下午3時前、主要都市間互寄在上午11時前、區域互寄在下午1時前交寄都能當日投遞，但當日投遞指的是在當天晚上10時前須送達。


▲男子到郵局寄快捷信件並要求當天下午送達，但郵局員工告知依規定無法指定時間後，竟不滿地與員工發生爭執，還說「沒有所謂沒辦法的事情」。（影片截圖／翻攝自Youtube）

關鍵字郵局快捷奧客
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