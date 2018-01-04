超虐／吳震亞倒吊10分鐘　腦充血手臂全淤青

透過《角頭2》重回大銀幕的吳震亞，這次不是「微笑PASTA」守護王心凌的癡情雷龍，也不是「終極三國」被孫策處罰吃大便的田豐，而是《角頭2》裡愚忠的強力猛將 ─ 胖達，他期待能透過這次的演出，顛覆之前的螢幕形象。

吳震亞透露片中有一場戲讓他大吃苦頭，「自己本身就重，一倒吊又吊10幾分鐘，過程其實頭很昏、超想吐，本來只說要綁在椅子上，後來發展成吊起來好了，最後就變『倒吊』了！」由於倒吊時間實在太久，加上倒吊時血液不正常循環，放下來時兩隻手臂的通紅瘀血清晰可見，讓現場工作人員都不忍目睹。