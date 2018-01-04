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娛樂

超虐／吳震亞倒吊10分鐘　腦充血手臂全淤青

記者翁新涵╱台北報導2018/01/04 20:53
▲吳震亞被倒吊空中10分鐘腦充血嚴重。（圖／理大國際多媒體提供，2018.01.04）
▲吳震亞被倒吊空中10分鐘腦充血嚴重。（圖／理大國際多媒體提供，2018.01.04）

透過《角頭2》重回大銀幕的吳震亞，這次不是「微笑PASTA」守護王心凌的癡情雷龍，也不是「終極三國」被孫策處罰吃大便的田豐，而是《角頭2》裡愚忠的強力猛將 ─ 胖達，他期待能透過這次的演出，顛覆之前的螢幕形象。

吳震亞透露片中有一場戲讓他大吃苦頭，「自己本身就重，一倒吊又吊10幾分鐘，過程其實頭很昏、超想吐，本來只說要綁在椅子上，後來發展成吊起來好了，最後就變『倒吊』了！」由於倒吊時間實在太久，加上倒吊時血液不正常循環，放下來時兩隻手臂的通紅瘀血清晰可見，讓現場工作人員都不忍目睹。


▲▼吳震亞為拍《角頭2》雙手通紅瘀血清晰可見。（圖／理大國際多媒體提供，2018.01.04）


吳震亞除了對倒吊戲碼印象深刻，還有另一個難題就是「講台語」，片中有一幕需要他用台語點菜，他說：「我台語不好，滷肉飯的台語講起來很『臭零呆』，他們（五虎將）一直笑我害我一直NG，後來要重新配音，還是講不好。」

其實吳震亞也是國片《艋舺》及港片《激戰》等賣座電影的武術指導，連名導侯孝賢都相中他為《刺客聶隱娘》助導。他在從事影視工作以前，早已是全國散打和柔道冠軍，曾經擁有武術道館提供許多知名藝人專業武術訓練課程，包括阮經天、趙又廷也是他的學生。進入演藝圈以後，他從幕後發跡，先後歷經製作助理、武術指導、副導演、導演及演員的磨練，這一次吳震亞走向幕前，將呈現給觀眾一個截然不同的他。

關鍵字吳震亞角頭2艋舺
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