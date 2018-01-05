攜手彰濱工業區創商機　魏明谷：打造亞太綠能智慧中心

魏明谷表示，感謝卸任理事長林肇睢的努力與貢獻，維繫園區廠商的情感，增加彼此的凝聚力，也期許藉由新任理事長張進武的促成，與縣府建立更緊密的合作夥伴關係，帶領園區廠商創造更大商機。



▲彰濱工業區鹿港區廠商協進會舉行第八、九屆理事長暨理監事交接典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

魏明谷指出，彰濱外海有得天獨厚的發展風力發電條件，已經成為全球綠能開發商的焦點，至今已招商引資達1兆1920億元，台電也投資58億元建造全國最大地面型太陽光電廠，縣府也已核給建造執照，綠能產業的基礎建設已經到位。接下來就是進階發展AI、無人電動車等綠能產業的產品及運用，逐步打造彰濱成為亞太綠能智慧中心，為廠商創造商機。



▲彰濱工業區鹿港區廠商協進會舉行第八、九屆理事長暨理監事交接典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

彰濱工業區鹿港區廠商協進會新任理事長張進武表示，創造彰濱廠商的和諧，帶動彰濱的繁榮，讓工業區更加進步，爭取連外道路、協助廠商解決人力、廢水等問題，並做為廠商、縣府以及工業局之間溝通的橋樑，是今後廠協會最主要的課題，期望各家廠商一起努力，一同為工業區發展打拚。



▲彰濱工業區鹿港區廠商協進會舉行第八、九屆理事長暨理監事交接典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

彰濱工業區鹿港區廠協會長期以來透過會員聯誼維繫區內各家廠商情感，同時也是當地工業界交流溝通平台，在歷任理事長、理監事的帶領與全體成員的努力下，會員遍及各大產業面的菁英企業，其中囊括機械、製造及電鍍產業等等不勝枚舉，不但具有豐富的人脈資源與迅速掌握資訊的優勢，對社會經濟更有相當程度的影響力，提供專業服務團隊作為企業與政府的溝通平台，對彰化縣產業界以及經濟發展有著極大的貢獻。