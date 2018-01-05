分析／奇力新併美磊複製母公司路　看國巨陳泰銘怎布局

國內電感大廠奇力新日前宣布併購美磊100%股權，並對外表示為了打世界盃，整併合作這只是剛開始。其實奇力新走的是母公司國巨的路，國巨近幾年在董座陳泰銘帶領下，靠著整併與現金減資調整成為被動元件龍頭，也讓近一年集團市值不斷創高。未來美磊加入，國巨集團將在車用電子、消費電子需求持續暢旺下，有機會在被動元件領域上大獲全勝！

講國巨集團之前，先談被動元件的重要性。任何電子產品都需要被動元件，最主要是作為主動元件如CPU（中央處理器）與IC電路的保護者，當電子產品有電流或電壓的改變時，被動元件可透過低電壓、過濾雜訊的部分保護高單價的主動元件。而被動元件主要有電阻、電容與電感三大類，也因此講到未來科技趨勢，車用電子、消費電子需求持續暢旺，也讓被動元件需求大增。