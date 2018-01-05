分析／奇力新併美磊複製母公司路　看國巨陳泰銘怎布局

國內電感大廠奇力新日前宣布併購美磊100%股權，並對外表示為了打世界盃，整併合作這只是剛開始。其實奇力新走的是母公司國巨的路，國巨近幾年在董座陳泰銘帶領下，靠著整併與現金減資調整成為被動元件龍頭，也讓近一年集團市值不斷創高。未來美磊加入，國巨集團將在車用電子、消費電子需求持續暢旺下，有機會在被動元件領域上大獲全勝！
講國巨集團之前，先談被動元件的重要性。任何電子產品都需要被動元件，最主要是作為主動元件如CPU（中央處理器）與IC電路的保護者，當電子產品有電流或電壓的改變時，被動元件可透過低電壓、過濾雜訊的部分保護高單價的主動元件。而被動元件主要有電阻、電容與電感三大類，也因此講到未來科技趨勢，車用電子、消費電子需求持續暢旺，也讓被動元件需求大增。
而國巨本來就是國內被動元件中電阻與電容的佼佼者，目前晶片電阻市占為全球第一，而陶瓷積層電容（MLCC）則為全球第三，而這一切都靠陳泰銘不斷的併購與現金減資調整。其近年併購包括2016年5月旗下鋁質電解電容廠智寶入股凱美，當時持股比達46.7%。2017年1月旗下電感廠奇力新四合一，整併旺詮、飛磁與向華科技，隨後凱美公開收購晶片電阻廠大毅45%股權，是集團第二度對大毅發動併購。
如今旗下奇力新宣布併購美磊，奇力新總經理鐘世英日前表示，國際環境競爭激烈，要打艱難的世界盃就要找到實力堅強的隊友，而與美磊的合作就是整併合作的開始與第一步。兩家公司結合後，市占率可超過10%，目前與電感市場前3大僅差3%的距離，相信1到2年內可追上，未來排名將往前3名邁進。而這也讓國巨集團在全球電阻、電容與電感市場中全面掌握。
由於5G時代來臨，智慧手機通信標準及處理能力升級、車聯網等趨勢下，消費電子與車用電子需求大增，但如MLCC高階產能有限、中階又缺貨情況下，預估被動元件仍會持續呈現供不應求的狀態。也因此，國巨股價也自10年前的個位數登上逾400元。而集團一年來總市值也不斷創高，從430多億元，去（2017）年11月底首次突破1000億元大關，如今已達到1700多億元，漲幅驚人！