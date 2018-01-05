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生活

《天堂M》第二層密碼解封了　原來是ASCII編碼

記者江昱逵／台北報導2018/01/05 17:23
▲《天堂M》抽獎活動，百萬好禮送給你。（圖／翻攝自《天堂M》活動網頁。）
▲《天堂M》抽獎活動，百萬好禮送給你。（圖／翻攝自《天堂M》活動網頁。）

先前跨年《天堂M》在101大樓暗藏第一層密碼，被神人破解後，宣布開啟第二層密碼，並給出解謎圖片，而且難度很高，許多玩家絞盡腦汁都還是看不懂圖片到底在訴說甚麼，不過高手在民間，還是有神人硬生生地把它解開了！原來裡面的數字要經過ASCII編碼轉譯後，才會出現真正的解答！

＞＞＞天堂M抽獎活動請點這＜＜＜


▲天堂M百萬抽獎第二層密碼解謎圖片解答。（圖／記者江昱逵製作。）

當初天堂M給予的第二層密碼解謎圖片，裡面總共有9個數字，從上至下、由左至右分別為「46」、「98」、「101」、「97」、「110」、「46」、「102」、「117」、「110」，依照ASCII編碼的轉譯，即可得到「.」、「b」、「e」、「a」、「n」、「.」、「f」、「u」、「n」，再加上之前跨年的第一層密碼「552268800」，就會出現本次抽獎的網址552268800.bean.fun


▲ASCII編碼對照表。（圖／取自維基百科。）

小編看到網路神人解開後，只能說高手真的在民間，同時也想跟那些橘子工程師說，你們是不是寫程式碼寫到走火入魔了阿！連這種魔王題都要搬進抽獎裡面，不過我想大家最關心的還是抽獎內容吧！當初橘子說要送紅變是真的喔！而且也已經有人在第一天抽到了！但是後來參加的玩家們別灰心，抽獎活動到1月8日為止，大家趕快一起進來抽一波，證明自己是歐洲人吧！不過在抽獎之前，必須要先成為beanfun!的會員，而且必須要綁定手機，還沒有會員的玩家們趕快到beanfun官網來加入辦好會員，加入抽獎的行列吧！


▲已經有玩家抽中本次大獎英雄等級紅色變身。（圖／翻攝自天堂M官網。）


▲活動大獎紅變。（圖／翻攝自活動網頁。）


▲活動抽獎項目。（圖／翻攝自活動網頁。）


▲活動抽獎項目。（圖／翻攝自活動網頁。）


▲沒抽中也能有參與獎喔！（圖／翻攝自活動網頁。）

 

想看更多遊戲訊息，請到PlayNOW，第一手消息都在這喔！

關鍵字天堂mascii密碼抽獎紅變
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