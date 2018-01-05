專訪／倒吃甘蔗越來越甜　侯昌明與曾雅蘭的婚姻之道

對於女人，侯昌明從婚姻中觀察出幾個特點，「女孩子總是有一些矜持嘛，我這樣講不知道對不對？女人比較感性，男人比較理性，衝突就在，男人的理性常會去針對衝突、針對人去分析對錯，但女人的感性沒有所謂對錯，她就是要被捧在手心裡。」一旁的曾雅蘭忍不住冒出一句，「你這樣講好像我很無理！」侯昌明連忙解釋，「也不是說很無理，就是一個情緒，這時候對事、對人，其實都不重要，最重要是兩個人能把心靠攏。」

藝人侯昌明與曾雅蘭於2017年歲末，在內湖開了家派店，店名「PIETY派。對」聽起來相當可愛，一走進店裡，不只有兔椅子，還有紙鶴牆，像是掉進童話世界裡。有趣的是，經營手法卻沒有新店開張慣有的慌張感，非常沉穩，網上預約、取貨，一切有條不紊，這家店其實如同侯昌明夫妻的相處模式，兩種截然不同的個性互相磨合，反倒生出了另一種融洽感。



▲侯昌明與曾雅蘭一起做派。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.1.6）

曾雅蘭在婚姻中，從陌生、隱忍、憂鬱症，到現在的怡然自得，其實也是經過一段很長的歷程，多年後回首過去，她也有一些想法，「其實，我那時候走下去，也是硬著頭皮走，不然我也不會生病。我覺得，女人永遠在為家庭付出，但是我們忘了一件事，就是多愛自己。」想到當時她仍記憶猶新，「那時候我就是全心全意為家人付出，但是在付出的同時，卻忘了自己，沒有對自己好一點，所以我那時候生病了，憂鬱症很嚴重。」

她停頓了幾秒笑說，「如果重來一遍，我可能還是會盡力做好我的角色，照顧好公公、小孩與家庭，但會對自己好一點。」談到婚姻之道，她很有自己的一套，「我覺得兩個人相處久了，不管是爭吵或什麼，有時候冷靜下來後，把事情理一遍，就會知道誰對誰錯。」她表示這時候最怕兩人都倔強，死不認錯，「知道自己不對的地方，跟對方坦承以後，他會覺得原來妳有在思考這件事，就會變得比較冷靜了，冷靜之後我們互相溝通、協調，吵架的情況就會越來越少。」



▲曾雅蘭覺得女人要多愛自己一點。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.1.6）

侯昌明在旁補充，「簡單的說，就是不要一面倒啦，不要說兩個人的相處永遠只有一方在道歉、低頭，這個會失衡，兩人要互相。」因為老婆坐月子的關係，他曾短暫住在妻子娘家，雖然岳母相當親切，但這段日子卻讓他明白妻子在「自己家中」的拘束與不安，「在她娘家，連屁都不敢放，腳也不敢翹在桌子上，真的很拘束。」

「我覺得，老公要扮演一個非常關鍵的補強角色，因為女方嫁到男方家裡來，男方主觀認為說，就是一家人了，但是，其實還是有點差異性，男生應該要扮演橋樑，你如何在自己的原生家庭跟老婆中間，讓他們磨合、平衡，而且要充滿和諧與善意，這點相當重要。」他侃侃而談自己的觀察，並強調，「如果沒有這個動作，女人也不會有安全感。」



▲侯昌明與曾雅蘭摸索出最適合彼此的相處模式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.1.6）

侯昌明與曾雅蘭擁有截然不同的個性，一個講求務實，一個要求完美，多年的婚姻生活讓兩人培養極佳默契，但在籌備「PIETY派。對」過程仍不免爭吵。曾雅蘭笑說自己要求完美，「什麼事情都要做到最好，但我老公的個性是他要取得平衡，在完美同時，價錢也要合理；我通常是不顧價錢的，所以兩人會有一些爭執。」在尋找店面的過程中，一開始曾雅蘭相當喜歡十萬元房租的大店面，但侯昌明考慮的是，「一個月十萬元的店租，我們要賣多少派才能賺回？會不會賺來的錢都付房租了？」

經過無數次的協調與溝通，展店地點選擇了熱鬧的學區，既有人潮也有錢潮，符合侯昌明的要求；而店內的甜美童話風則滿足曾雅蘭對開店的美好想像，對於結果，兩人都很滿意。其實，觀察侯昌明與曾雅蘭的婚姻歷程，就如同這次的創業過程，不同價值觀、審美觀的兩人經過無數次磨合與撞擊，最後選擇一個最舒服的相處姿態，才能倒吃甘蔗，越來越甜。