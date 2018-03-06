時力社民黨協調議員選區破局　林昶佐：范雲要求強人所難

時代力量立委、台北市黨部主委林昶佐今（6）日表示，日前拜訪社民黨主席范雲時，雙方針對台北市議員參選人選區重疊部分進行協調，范雲要求時代力量的參選人到別的區域去選，或是退選，這是「強人所難」。

林昶佐指出，從過年前後開始，他陸陸續續去拜訪理念比較相近的現任議員、相關政黨，包括部分民進黨新舊議員、社民黨范雲、無黨籍候選人，目標就是讓理念相近的陣營，能在這次地方選舉中，繼續把餅做大。這當中只有范雲要求時代力量的參選人到別的選區、或是退選；他坦言，范雲的要求是「強人所難」，因為他不能讓在黨內努力很久的人，「無條件配合對方的要求」。