時力社民黨協調議員選區破局　林昶佐：范雲要求強人所難

時代力量立委、台北市黨部主委林昶佐今（6）日表示，日前拜訪社民黨主席范雲時，雙方針對台北市議員參選人選區重疊部分進行協調，范雲要求時代力量的參選人到別的區域去選，或是退選，這是「強人所難」。
林昶佐指出，從過年前後開始，他陸陸續續去拜訪理念比較相近的現任議員、相關政黨，包括部分民進黨新舊議員、社民黨范雲、無黨籍候選人，目標就是讓理念相近的陣營，能在這次地方選舉中，繼續把餅做大。這當中只有范雲要求時代力量的參選人到別的選區、或是退選；他坦言，范雲的要求是「強人所難」，因為他不能讓在黨內努力很久的人，「無條件配合對方的要求」。
林昶佐強調，當時他有向范雲建議，雙方在登記前，可以考慮用民調的方式解決，但也遭到拒絕；目前時代力量在台北市的支持度，穩定呈現10%左右，如果在重疊選區時代力量都不推人出來選，「不就是要把這10%全部讓給社民黨？」如果要讓，又為何一定要讓給社民黨？
時代力量立委黃國昌也說，今年選戰最重要的目標，就是把對新政治有理想，堅持改革理念的青年送到地方議會去，讓新政治理念在地方扎根。
至於時代力量是否會推出縣市長參選人？黃國昌回應，如果有適合且需要時力站出來發聲的縣市，「不排除會推人出來選」，但具體內容和規畫，還要回到黨的決策委員會來進行討論。