主人每次洗澡心情都不太好　汪！送你我的心愛玩具陪你

美國紐約有一隻迷你黃金貴賓Clark，每次都在主人進浴室洗澡的時候跟進來，然後就趴在浴缸上緊盯著主人擔心她生氣，但Clark之所以會這樣做，背後可是有著一個令人哭笑不得的故事。原來，Clark的主人Rude說，是因為Clark本人很討厭洗澡，洗澡都很不安份，導致每次她在浴室幫Clark洗澡的時候都會心情不美麗，所以Clark才會擔心地看著她，以為她又要生氣。

但可愛的Clark卻認為，主人每次進浴室心情都會不好，肯定是因為「跟自己一樣不喜歡洗澡」，絲毫沒有察覺到是因為自己不乖，甚至為了要讓主人可以快樂點，Clark決定捐出自己最心愛的綠色玩具陪主人沐浴！

底下也有網友質疑，Clark丟玩具進浴池說不定只是想要主人陪牠玩你丟我撿，針對這項疑問，主人Rude表示，Clark是在「每一次」她要洗澡的時候，就會跑進來盯著她長達十分鐘，一邊擔心她生氣，如果把玩具撿起來丟的話，Clark反而會覺得你拒絕了牠的好意，不會開心地跟你玩耍。

雖然Clark完全誤會主人生氣的點了，還以為主人跟牠一樣是不喜歡洗澡才生氣，但如此窩心的狗狗，就算牠再怎麼不乖，小編也一定都會選擇原諒牠的XD！

來源：@rudeweaver