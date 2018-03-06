影／謝祖武認錄節目辛苦　自爆「因為我太00」

《贏家定律》於5日正式播出，首播記者會上，謝祖武、Albee與記者朋友一起玩「贏家定律」遊戲。謝祖武秉持多年演員經驗的舞台魅力，將導師的角色發揮得淋漓盡致，搭配Albee的對話相當有趣，幽默話語此起彼落，讓在場的人笑聲連連。

Albee笑說跟謝祖武不熟的人不知道，「其實小武哥本人根本就是個大魔王！」謝祖武只好不斷辯駁，提到節目裡他非常辛苦，「畢竟會來上節目的都是演藝圈最聰明的那幾個，偏偏聰明的那幾個又一定很狡猾……所以整個錄影過程就是『數位大高手挑戰一個忠厚老實的我！』」



▲Albee（右）爆料謝祖武其實是個大魔王。（圖／記者林柏年攝 , 2018.03.05）

首播一開始眾家藝人恭賀邰智源就引爆一連串笑料哽。KID毫不掩飾對邰智源說：「邰哥，都幾歲了，還可以開新節目？！我以為你要淡出演藝圈了！在2018年的開年，竟然可以接到這麼屌的節目。竟然在人生掉到谷底的時候，又掀起一波高潮……」邰智源被KID連環綜藝摔，讓開場就成就出劇情的巔峰橋段。但邰智源邰哥薑是老的辣，他也毫不客氣回敬KID：「KID是實境節目的鼻祖兼濫觴。」