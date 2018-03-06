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娛樂

「十頭身美少女」特蕾沙秀逆天長腿　邀一起過白色情人節

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/06 13:59
▲特蕾沙擁有逆天長腿，推出出道曲行銷台灣文化。（圖／樂迷國際提供 , 2018.03.06）
▲特蕾沙擁有逆天長腿，推出出道曲行銷台灣文化。（圖／樂迷國際提供 , 2018.03.06）

十頭身美少女Teresa（特蕾沙）今年25歲，加入日本前三大全方位藝能經紀公司HORIPRO，成為山口百惠、深田恭子、綾瀨遙的師妹 , 日前接演了每日放送電視台跨海製作年度大戲，日本與台灣國界的愛情微電影《忘記之前 我要你想起》，聲勢看漲的她趁勢推出日文單曲〈我只在乎你〉。

特蕾沙出道的第一首歌翻唱日文單曲〈我只在乎你〉，MV中她露出逆天長腿行銷台灣在地風情，搭配舞蹈展現歌曲柔美的一面。特蕾沙表示為了展現台灣的可愛風貌，特別邀請阿公、阿嬷清晨公園廣場舞一起入鏡，「其實拍攝團隊到的時候大家都跳完準備要離開了，大家還是為了我們又多跳了兩次，真的是感謝又感動。」


▲特蕾沙出道的第一首歌翻唱日文單曲〈我只在乎你〉。（圖／樂迷國際提供 , 2018.03.06）

此外，特蕾沙即將於3月14日，也就是白色情人節，將首度在台公開演出為唱片製作「OOPARTZ」抬轎擔任演唱嘉賓，她興奮地表示：「好期待下周三的到來，現場將會演唱三首歌曲，平常大家在臉書鼓勵我，現在終於可以和大家碰面，希望當天可以表現很好，能看到大家。」


▲特蕾沙（中）3月14日即將來台與台灣粉絲共度白色情人節。（圖／樂迷國際提供 , 2018.03.06）

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