影／生死一瞬間！飛機引擎冒煙　近百乘客瘋狂尖叫哭泣

本月 1 日，從吉爾吉斯共和國（Kirgizskaya Respublika）的瑪納斯國際機場（Manas International Airport）起飛的一架客機，上空後被發現有一具引擎發生零件鬆脫且冒煙的情況。機上乘客發現之後，由於害怕發生墜機，紛紛開始哭泣、尖叫，所幸最後虛驚一場，飛機平安降落。

根據英國媒體報導，一輛由英國製的 Avro RJ 85 客機在起飛之後，一名坐在窗邊的乘客驚見駭人的一幕：引擎正在冒煙！他趕忙用手機錄下現場情況。機艙裡一共 96 名乘客發現之後，尖叫聲、哭泣聲也此起彼落，還有人開始祈禱。



▲最後平安降落，乘客們也都鬆了一口氣。（圖／翻攝自Youtube, 2018.3.6）

報導指出，飛機上的一具引擎疑似零件鬆脫而開始冒煙故障，但所幸這架飛機總共有 4 具引擎，因此仍能順利飛行。發現故障後，機長便趕緊轉向，將飛機飛回瑪納斯國際機場緊急降落。等到客機終於順利降落後，乘客們才終於放心平靜，大家也一同為機長鼓掌。這整起事件並沒有任何人員傷亡，有驚無險。