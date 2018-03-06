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中央社

藍高市長初選 陳宜民盼韓國瑜快表態

中央社2018/03/06 16:11
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王承中、王淑芬台北6日電）表態參選高雄市長的國民黨立委陳宜民今天說，鄉親對國民黨有期待，盼韓國瑜儘早表態。高雄市黨部則表示，韓是否投入市長初選還需評估，將取消明天記者會，預計3月下旬有答案。

中國國民黨高雄市黨部主委韓國瑜原訂3月7日召開記者會對是否投入高雄市長初選做明確的表態和宣示。不過，今天下午黨部發言人侯亞寧轉達韓國瑜還需要一些時間做審慎的評估，將取消明天的記者會，預計3月下旬會有明確的答案。

表態參選高雄市長的陳宜民上午接受廣播「POP搶先爆」專訪表示，期待韓國瑜儘早表態是否參選。他個人判斷韓國瑜會參選，因為韓國瑜自去年9月擔任國民黨高雄市黨部主委後，幾乎都未參與他舉辦的活動，包含他的政見發表會，也未通知國民黨主席吳敦義大年初四到高雄的消息，而兩人也沒有太多的互動。

陳宜民說，他不太認同韓國瑜到任後半年，才要決定是否參選的做法，有點「以時間換取空間」意味，壓縮到其他人參選的時間。

陳宜民表示，民進黨高雄市長初選已經殺到刀刀見骨；國民黨不能沒有聲音，民眾對國民黨也有期待，民進黨在高雄市長期執政，需要行政革新，他當初宣布參選是希望拋磚引玉，盼黨內有志之士都能一起來為高雄鄉親服務。(編輯:孫承武)1070306

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