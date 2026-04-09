🟡7-ELEVEN

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▲7-11「超值五六日」是4月10日至4月12日。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是4月10日至4月14日。（圖／全家提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是4月8日至4月12日。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）

🟡OK超商

▲OKmart「週週超值選」是4月10日至4月12日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP於4月9日上午9時開賣Simple Life抽取式衛生紙150抽8包84元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

▲美廉社即日起至4月28日是「巷口會員感謝祭」，77夾心酥買一送一。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」回歸登場，4月10日至4月12日限時3天，買1送1、買2送2、買2送1齊發。從單件平均特價來看，必買重點則是，不妨多跑幾間門市碰運氣撿便宜。另外咖啡膠囊單包199元、特價59元，3折價也比買一送一便宜，全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是4月10日至4月14日，門市「限時殺5日」是4月8日至4月12日，買一送一商品共3款，OKmart推出「週週超值選」，4月10日至4月12日期間，隨緣麻辣燙湯麵平均18元、阿奇儂冰沙（草莓／芒果／花生花豆）平均50元。此外，美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，、且是150抽，比一般百抽份量增加50%。即日起至4月28日，美廉社推出「巷口會員感謝祭」，會員在門市單筆消費滿499元即就送Q版燈箱，另外77夾心酥買一送一，平均單包40元，有草莓、檸檬口味可選。