🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」回歸登場，4月10日至4月12日限時3天，買1送1、買2送2、買2送1齊發。從單件平均特價來看，H20純水9元、罐裝咖啡15元、速纖8元、金拉麵辛辣杯麵25元、辛拉麵辣白醬／辛炒麵辣白菜33元、韓國青梅軟糖20元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
必買重點則是澳洲Bulla特濃雙層巧克力雪糕，原價79元、特價19元，約是2.4折，相當於「買一送四」的程度，不妨多跑幾間門市碰運氣撿便宜。另外咖啡膠囊單包199元、特價59元，3折價也比買一送一便宜，適用Nespresso咖啡機，平均單顆膠囊不到6元。

▲7-11「超值五六日」是4月10日至4月12日。（圖／業者提供）
▲7-11「超值五六日」是4月10日至4月12日。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是4月10日至4月14日，包括悅氏鹼性水平均10元、可樂纖維+平均18元、超級曠世奇派蘭姆葡萄雪糕平均28元、農心安城湯麵平均25元。

▲全家「5日5好康」是4月10日至4月14日。（圖／全家提供）
▲全家「5日5好康」是4月10日至4月14日。（圖／全家提供）
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是4月8日至4月12日，買一送一商品共3款，包括農心辛辣白菜風味麵平均25元、農心辣白醬風味麵平均33元、新貴派金黃焦糖花生威化棒平均10元。

▲萊爾富「限時殺5日」是4月8日至4月12日。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
▲萊爾富「限時殺5日」是4月8日至4月12日。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）
🟡OK超商
OKmart推出「週週超值選」，4月10日至4月12日期間，隨緣麻辣燙湯麵平均18元、阿奇儂冰沙（草莓／芒果／花生花豆）平均50元。此外，至4月29日前，雙耳飲平均28元、台糖蜆錠3粒裝平均30元、黑糖薑母茶平均9元。

▲OKmart「週週超值選」是4月10日至4月12日。（圖／業者提供）
▲OKmart「週週超值選」是4月10日至4月12日。（圖／業者提供）
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，4月9日上午9時開賣Simple Life抽取式衛生紙150抽8包84元，等於單包平均10.5元、且是150抽，比一般百抽份量增加50%。

▲美廉社APP於4月9日上午9時開賣Simple Life抽取式衛生紙150抽8包84元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
▲美廉社APP於4月9日上午9時開賣Simple Life抽取式衛生紙150抽8包84元。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
即日起至4月28日，美廉社推出「巷口會員感謝祭」，會員在門市單筆消費滿499元即就送Q版燈箱，另外77夾心酥買一送一，平均單包40元，有草莓、檸檬口味可選。

▲美廉社即日起至4月28日是「巷口會員感謝祭」，77夾心酥買一送一。（圖／業者提供）
▲美廉社即日起至4月28日是「巷口會員感謝祭」，77夾心酥買一送一。（圖／業者提供）
相關新聞

全家、7-11太甜了！哈根達斯買4送4「只有7天」　全家霜淇淋6元吃

1-2月統一發票今起換錢！買麥當勞中千萬　7-11「200元變280元」

全家拿鐵10元「只限今天」！仙女奶茶10元　7-11精品美式買一送一

星巴克買一送一！蘋果山茶花新品開賣　4/8門市、外送喝咖啡優惠

黃韻文編輯記者

主責零售通路／品牌、美食旅遊、3C科技、電玩動漫、醫藥保健、家居房產、新奇網搜，新聞稿歡迎寄至 yunwenhuang@gamania.com

新聞系畢業即投身媒體，媒體資歷至今16年。《電腦DIY》雜誌2年期間累積長文專題...