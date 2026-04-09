🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」回歸登場，4月10日至4月12日限時3天，買1送1、買2送2、買2送1齊發。從單件平均特價來看，H20純水9元、罐裝咖啡15元、速纖8元、金拉麵辛辣杯麵25元、辛拉麵辣白醬／辛炒麵辣白菜33元、韓國青梅軟糖20元。
必買重點則是澳洲Bulla特濃雙層巧克力雪糕，原價79元、特價19元，約是2.4折，相當於「買一送四」的程度，不妨多跑幾間門市碰運氣撿便宜。另外咖啡膠囊單包199元、特價59元，3折價也比買一送一便宜，適用Nespresso咖啡機，平均單顆膠囊不到6元。
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是4月10日至4月14日，包括悅氏鹼性水平均10元、可樂纖維+平均18元、超級曠世奇派蘭姆葡萄雪糕平均28元、農心安城湯麵平均25元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是4月8日至4月12日，買一送一商品共3款，包括農心辛辣白菜風味麵平均25元、農心辣白醬風味麵平均33元、新貴派金黃焦糖花生威化棒平均10元。
🟡OK超商
OKmart推出「週週超值選」，4月10日至4月12日期間，隨緣麻辣燙湯麵平均18元、阿奇儂冰沙（草莓／芒果／花生花豆）平均50元。此外，至4月29日前，雙耳飲平均28元、台糖蜆錠3粒裝平均30元、黑糖薑母茶平均9元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，4月9日上午9時開賣Simple Life抽取式衛生紙150抽8包84元，等於單包平均10.5元、且是150抽，比一般百抽份量增加50%。
即日起至4月28日，美廉社推出「巷口會員感謝祭」，會員在門市單筆消費滿499元即就送Q版燈箱，另外77夾心酥買一送一，平均單包40元，有草莓、檸檬口味可選。
超商本周優惠更新，7-11「超值五六日」回歸登場，4月10日至4月12日限時3天，買1送1、買2送2、買2送1齊發。從單件平均特價來看，H20純水9元、罐裝咖啡15元、速纖8元、金拉麵辛辣杯麵25元、辛拉麵辣白醬／辛炒麵辣白菜33元、韓國青梅軟糖20元。
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全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是4月10日至4月14日，包括悅氏鹼性水平均10元、可樂纖維+平均18元、超級曠世奇派蘭姆葡萄雪糕平均28元、農心安城湯麵平均25元。
門市「限時殺5日」是4月8日至4月12日，買一送一商品共3款，包括農心辛辣白菜風味麵平均25元、農心辣白醬風味麵平均33元、新貴派金黃焦糖花生威化棒平均10元。
OKmart推出「週週超值選」，4月10日至4月12日期間，隨緣麻辣燙湯麵平均18元、阿奇儂冰沙（草莓／芒果／花生花豆）平均50元。此外，至4月29日前，雙耳飲平均28元、台糖蜆錠3粒裝平均30元、黑糖薑母茶平均9元。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，4月9日上午9時開賣Simple Life抽取式衛生紙150抽8包84元，等於單包平均10.5元、且是150抽，比一般百抽份量增加50%。