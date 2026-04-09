天氣潮濕快來杯咖啡優惠甩開憂鬱！根據星巴克官網，今（9）日「星巴克買一送一」！特大杯那堤77.5元、巧克力可可碎片星冰樂85元、焦糖瑪奇朵87.5元開喝；4月10日台中北屯星巴克漢神洲際門市開幕優惠搶先看。路易莎表示，迎接橄欖油咖啡風潮，開喝「地中海醇萃美式」嚐鮮價65元。
星巴克：買一送一有星冰樂！今特大那堤77.5元咖啡優惠
今天4月9日想喝划算星巴克優惠，可以透過foodomo外送美食平台，星暖初夏指定品項好友分享日活動，4月1日至4月17日，每週三、四、五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好每杯星巴克優惠價格！
◾️特大杯那堤77.5元（2杯優惠價155元／原價310元）、
◾️特大杯焦糖瑪奇朵87.5元（2杯優惠175元／原價350元）、
◾️特大杯巧克力可可碎片星冰樂85元（2杯優惠價170元／原價390元）。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克漢神洲際門市4/10開幕！第二杯半價咖啡優惠
星巴克表示，4月10日（五）12:30，歡慶漢神洲際門市開幕，兩大優惠活動搶先看：
◾️第二杯半價咖啡優惠！4月10日（五）至4月14日（二），凡原價點購80元以上糕點（不含手工餅乾），即可點購兩杯相同口味／容量／冰熱皆一致的飲料，享第二杯半價優惠。
◾️消費滿額送贈品！4月10日（五）至4月23日（四），憑當日單筆消費滿1,000元發票，可獲得「星巴克餐具組」乙組；當日單筆消費滿1,800元發票，
可獲得「星巴克小熊輕量晴雨傘」乙把。
提醒大家，4月16日（四）當日不參加本活動；以上活動僅限星巴克漢神洲際門市使用；不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、冰淇淋飲品、虹吸式咖啡及含酒精飲料；活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務；單筆交易最高限購兩杯（乙杯支付原價；乙杯支付半價）並限當場一次領取；優惠不併用；優惠品項依各門市實際數量為準，售完為止；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
星巴克漢神洲際門市 資訊
地址：台中市北屯區崇德路三段865號2樓
電話：04-2422-7747
路易莎：橄欖油咖啡風潮吹進台灣！「地中海醇萃美式」嚐鮮價65元
呼應近年全球咖啡市場「橄欖油咖啡」風潮，路易莎表示，即日起開賣「地中海醇萃美式」，選用義大利特級初榨橄欖油、融合經典美式咖啡，順應地中海自然與平衡飲食概念，為咖啡提升口感與風味。
路易莎表示，即日起全台門市開賣「地中海醇萃美式」中杯嚐鮮價65元。提醒大家，飲品含橄欖油成分，建議依個人體質適量飲用，如有不適請暫停飲用；以門市實際販售之商品庫存為準。
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今天4月9日想喝划算星巴克優惠，可以透過foodomo外送美食平台，星暖初夏指定品項好友分享日活動，4月1日至4月17日，每週三、四、五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好每杯星巴克優惠價格！
◾️特大杯那堤77.5元（2杯優惠價155元／原價310元）、
◾️特大杯焦糖瑪奇朵87.5元（2杯優惠175元／原價350元）、
◾️特大杯巧克力可可碎片星冰樂85元（2杯優惠價170元／原價390元）。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克漢神洲際門市4/10開幕！第二杯半價咖啡優惠
星巴克表示，4月10日（五）12:30，歡慶漢神洲際門市開幕，兩大優惠活動搶先看：
◾️第二杯半價咖啡優惠！4月10日（五）至4月14日（二），凡原價點購80元以上糕點（不含手工餅乾），即可點購兩杯相同口味／容量／冰熱皆一致的飲料，享第二杯半價優惠。
◾️消費滿額送贈品！4月10日（五）至4月23日（四），憑當日單筆消費滿1,000元發票，可獲得「星巴克餐具組」乙組；當日單筆消費滿1,800元發票，
可獲得「星巴克小熊輕量晴雨傘」乙把。
提醒大家，4月16日（四）當日不參加本活動；以上活動僅限星巴克漢神洲際門市使用；不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、冰淇淋飲品、虹吸式咖啡及含酒精飲料；活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務；單筆交易最高限購兩杯（乙杯支付原價；乙杯支付半價）並限當場一次領取；優惠不併用；優惠品項依各門市實際數量為準，售完為止；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
星巴克漢神洲際門市 資訊
地址：台中市北屯區崇德路三段865號2樓
電話：04-2422-7747
呼應近年全球咖啡市場「橄欖油咖啡」風潮，路易莎表示，即日起開賣「地中海醇萃美式」，選用義大利特級初榨橄欖油、融合經典美式咖啡，順應地中海自然與平衡飲食概念，為咖啡提升口感與風味。
路易莎表示，即日起全台門市開賣「地中海醇萃美式」中杯嚐鮮價65元。提醒大家，飲品含橄欖油成分，建議依個人體質適量飲用，如有不適請暫停飲用；以門市實際販售之商品庫存為準。