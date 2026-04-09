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星巴克：買一送一有星冰樂！今特大那堤77.5元咖啡優惠





《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好每杯星巴克優惠價格！ ◾️特大杯那堤77.5元（2杯優惠價155元／原價310元）、



◾️（2杯優惠價155元／原價310元）、 ◾️特大杯焦糖瑪奇朵87.5元（2杯優惠175元／原價350元）、



◾️（2杯優惠175元／原價350元）、 ◾️特大杯巧克力可可碎片星冰樂85元（2杯優惠價170元／原價390元）。



◾️（2杯優惠價170元／原價390元）。 提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。 提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。

星巴克漢神洲際門市4/10開幕！第二杯半價咖啡優惠

第二杯半價咖啡優惠！4月10日（五）至4月14日（二），凡原價點購80元以上糕點（不含手工餅乾），即可點購兩杯相同口味／容量／冰熱皆一致的飲料，享第二杯半價優惠。

消費滿額送贈品！4月10日（五）至4月23日（四），憑當日單筆消費滿1,000元發票，可獲得「星巴克餐具組」乙組；當日單筆消費滿1,800元發票，

可獲得「星巴克小熊輕量晴雨傘」乙把。

星巴克漢神洲際門市 資訊

地址：台中市北屯區崇德路三段865號2樓

電話：04-2422-7747

▲星巴克漢神洲際門市4月10日開幕優惠。（圖／翻攝自星巴克官網）

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