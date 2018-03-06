宜蘭、羅東兩運動公園黑板樹潛藏危機　宜縣府考慮更換

宜蘭運動公園及羅東運動公園所種植的「黑板樹」，由於高大筆直已經形成兩座運動公園獨特的景觀，不過，此一樹種存在條枝脆弱易折斷，根淺堵塞排水及破壞路面的情形，而更嚴重的是，樹株分泌的有毒白色乳汁，會導致中毒，開花季節棉絮花粉易讓有呼吸道疾病或敏感的人過敏。因此，宜蘭縣政府考慮更換樹種，代理縣長陳金德今（6）日上午在宜蘭縣政府縣務會議中指示，由參議賴錫祿組成專案小組進行相關研議。

宜蘭運動公園介於體育館與新建的國民運動中心之間的中軸道，兩旁高聳、筆直的樹木是「黑板樹」，此一樹種原產於印度、馬來西亞、菲律賓、爪哇，1943年被引入台灣。1985年宜蘭運動公園擴大規模時，在中軸道種植了408棵的「黑板樹」。而1996年竣工的羅東運動公園，同樣在在第二、第三停車場及棒球場前種植317棵的「黑板樹」。