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宜蘭、羅東兩運動公園黑板樹潛藏危機　宜縣府考慮更換

記者李清貴／宜蘭報導2018/03/06 16:43
▲宜蘭運動公園中軸道兩旁高聳、筆直的黑板樹。（圖／李清貴攝 , 2018.03.06)
▲宜蘭運動公園中軸道兩旁高聳、筆直的黑板樹。（圖／李清貴攝 , 2018.03.06)

宜蘭運動公園及羅東運動公園所種植的「黑板樹」，由於高大筆直已經形成兩座運動公園獨特的景觀，不過，此一樹種存在條枝脆弱易折斷，根淺堵塞排水及破壞路面的情形，而更嚴重的是，樹株分泌的有毒白色乳汁，會導致中毒，開花季節棉絮花粉易讓有呼吸道疾病或敏感的人過敏。因此，宜蘭縣政府考慮更換樹種，代理縣長陳金德今（6）日上午在宜蘭縣政府縣務會議中指示，由參議賴錫祿組成專案小組進行相關研議。

宜蘭運動公園介於體育館與新建的國民運動中心之間的中軸道，兩旁高聳、筆直的樹木是「黑板樹」，此一樹種原產於印度、馬來西亞、菲律賓、爪哇，1943年被引入台灣。1985年宜蘭運動公園擴大規模時，在中軸道種植了408棵的「黑板樹」。而1996年竣工的羅東運動公園，同樣在在第二、第三停車場及棒球場前種植317棵的「黑板樹」。

經過二、三十年後，這些樹木已經高大挺拔，也形成獨特景觀，不過，卻也潛藏危機。縣府教育處長陳正華在今天縣務會議的簡報當中就提到，黑板樹生長快速，但木條鬆軟，枝條脆弱，風災時容易折斷，由於是淺根樹種，因此也常造成排水堵塞及破壞道路步道的情形。而更嚴重的是樹株會分泌有毒的白色乳汁，中毒時會導致嘔吐、腹瀉、發燒、嘴唇紅腫等症狀。除此之外，開花季節會散發刺鼻辛辣臭味，棉絮花粉容易讓有呼吸道疾病或敏感的人過敏，進而引發氣喘或出現流鼻水、眼睛紅腫等現象。

由於有諸多負面影響，教育處因此建議考慮移植更換樹種，不過，由於這些樹木已經是宜蘭運動公園及羅東運動公園的獨特景觀，同時也是社區居民集體記憶的一部分，為求慎重，代理縣長陳金德指是由參議賴錫祿組成專案小組進行相關研議，過程中也希望讓社區民眾參與，納入民眾的觀感與想法。


▲宜蘭運動公園中軸道的黑板樹。（圖／記者李清貴攝 , 2018.03.06)


▲宜蘭運動公園「黑板樹」看板寫著該樹種特色。（圖／記者李清貴攝 , 2018.03.06)

關鍵字宜蘭運動公園羅東運動公園黑板樹
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