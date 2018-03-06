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娛樂

韋禮安歡度31歲生日　自爆去年「卡關」失去方向

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/06 16:37
▲韋禮安昨日歡度31歲生日。（圖／福茂提供 , 2018.03.06）
▲韋禮安昨日歡度31歲生日。（圖／福茂提供 , 2018.03.06）

金曲天王韋禮安昨（5）日度過31歲生日，去年跨入30大關，他表示，有些迷惘、有些失去方向，於是公司送上倫敦找自己之旅，讓他放下所有工作，到倫敦重當學生進修音樂，好好沈澱加充電一番。

韋禮安坦承去年的自己有點「卡關」，今年的自己比去年好多了，從倫敦回來，韋禮安整個人彷彿重新整理了一番，心情延續去年體悟的「不要浪費時間」，於是從英國回來就給自己訂了目標－提高創作產量，因此開始天天寫歌，「我也開始反思自己的價值是什麼，怎麼我突然變成成功人士的訪談啊！」搞笑說忽然把場面搞得很嚴肅，而他的生日願望依然是「大家身體健康、大家工作順利，也包含我自己」，被笑說怎麼年年都一樣，他堅持說：「但這個最重要啊！」


▲韋禮安坦言去年卡關，對未來感到迷惘、失去方向。（圖／福茂提供 , 2018.03.06）

今年公司則準備了三個神秘箱禮物，讓他透過連連看鬼腳圖選禮物，向來沒有抽獎運氣的韋禮安在五個選項中，他第一次選中了最大箱的禮物，興致勃勃的打開箱子，發現是貼上「頂級」字樣的一堆蘋果，一時失了神，接下來的選擇，竟然選中了「空」，讓他以為今年只能帶走一堆蘋果之際，決定讓他再選一次，他選中了最小一箱，打開箱子一看，竟然是「蘋果麵包」，他有些失望地拿起蘋果麵包後，發現下面竟然是一張頂級蘋果電腦兌換券，才笑說：「這才是真正的禮物吧！」

關鍵字韋禮安
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