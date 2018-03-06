高雄空品監測生力軍　中央補助500座微型感測器

高雄市環保局表示，為掌握更在地的空氣品質，積極配合環保署建置空氣品質物聯網，今年將再架設至少500座空氣品質微型感測器，可24小時監測空氣品質，減少空汙稽查空窗期，一旦發現異常將可立即啟動通報與稽查，有效掌握汙染來源，打擊不法廠商，以維護市民的健康。

為擴大空氣品質微型感測器布建範圍，高雄市環保局已獲得環保署補助今年再設置500座空氣品質微型感測器，規畫架設地點包括鐵路地下化廊道、工廠密集區域、交通繁忙區域或尚未有監測站的區域等，以有效監控空氣品質變化，處理各類空氣汙染事件。而民眾也可透過這些空氣品質微型感測器，了解住家附近的空氣品質狀況，作為日常活動的參考。