高雄空品監測生力軍　中央補助500座微型感測器

高雄市環保局表示，為掌握更在地的空氣品質，積極配合環保署建置空氣品質物聯網，今年將再架設至少500座空氣品質微型感測器，可24小時監測空氣品質，減少空汙稽查空窗期，一旦發現異常將可立即啟動通報與稽查，有效掌握汙染來源，打擊不法廠商，以維護市民的健康。
為擴大空氣品質微型感測器布建範圍，高雄市環保局已獲得環保署補助今年再設置500座空氣品質微型感測器，規畫架設地點包括鐵路地下化廊道、工廠密集區域、交通繁忙區域或尚未有監測站的區域等，以有效監控空氣品質變化，處理各類空氣汙染事件。而民眾也可透過這些空氣品質微型感測器，了解住家附近的空氣品質狀況，作為日常活動的參考。
▲高雄市微型感測器駁二站，附顯示螢幕及風向風速計。（圖／高市環保局提供,2018.03.06）
環保局表示，以往民眾想得知空氣品質僅能依賴環保署或環保局所設置的空氣品質監測站，雖然這些空氣品質監測站的精準度較高，但因為設站條件較為嚴苛且體積較大，因此無法大量建置，與現行高雄市轄區大小相比，設站密度稍有不足。
隨著科技發展，空氣品質監測裝置也朝微型化發展，目前的空氣品質微型感測器的體積已縮小至可架設在路燈或電線桿上，正可與大型空氣品質監測站互補。因此高雄市環保局在106年率先在公共腳踏車租賃站啟用50座空氣品質微型感測器，可監測PM10、PM2.5、溫度及溼度等，市民可透過「高雄市公共腳踏車EASY GO!2.0版」APP來取得更即時、更在地的空氣品質資訊。