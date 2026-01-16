隨著庫明加（Jonathan Kuminga）在未來24小時內正式解除交易限制，金州勇士隊的補強計畫已進入衝刺階段。布魯克林籃網隊的明星前鋒小波特（Michael Porter Jr.）始終是勇士的首要目標，但雙方對於「首輪選秀權」的數量仍有分歧。對此，勇士隊媒《Blue Man Hoop》提出了一項「5換2」的升級版策略，建議勇士乾脆拿出「兩個選秀權」，搭上3名匹配薪資的球員，同時索取籃網24歲的年輕中鋒夏普（Day'Ron Sharpe），以解決禁區高度不足的長年問題。
交易僵局 首輪選秀權是關鍵
目前交易的核心障礙在於，勇士制服組僅願意為小波特支付一個首輪選秀權，而籃網則希望獲得更多回報。由於小波特本季薪資高達3830萬美元，勇士勢必得送出庫明加、或是穆迪（Moses Moody）加上希爾德（Buddy Hield）來匹配薪資。然而此前已有消息指出籃網對於庫明加興趣不大，他恐怕只能用來匹配，而非能吸引對方的籌碼。
然而，單純為了小波特送出兩個首輪籤對勇士而言過於沉重，但若籃網願意將年薪620萬美元的24歲中鋒夏普一併送出，這筆交易對勇士而言將變得極具吸引力，也更有理由讓總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）願意放手交出兩枚首輪選秀權。
夏普可能成為勇士板凳最後拼圖
勇士總教練科爾（Steve Kerr）近期顯然對二年生中鋒傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）的使用有所保留，禁區高度與保護籃板的能力仍是勇士的軟肋。身高6呎10吋（約208公分）的夏普本季在籃網場均出賽17.8分鐘，能高效貢獻7.7分、6.3籃板及2.4助攻。
若能得到夏普，他將與目前的空間型長人霍福德（Al Horford）及新秀波斯特（Quinten Post）形成完美互補，更能大幅減輕格林（Draymond Green）在「小球陣容」扛五號位時的身材壓力。
要平衡薪資 勇士需加碼小將匹配
由於庫明加、穆迪與希爾德的薪資總和高出小波特約500萬美元，若要將夏普納入交易，勇士僅需額外貼上一份底薪合約（例如傑克森戴維斯）即可達成薪資對等。
這項「買2送2」策略被認為是勇士爭冠的最後一塊拼圖。小波特能提供柯瑞（Stephen Curry）夢寐以求的外線火力，而夏普則能加固脆弱的內線防線。在交易大限前，勇士是否會採取這項大膽提議，將決定他們是否有足夠戰力在季後賽向第五座冠軍獎盃發起衝擊。
消息來源：Blue Man Hoop
我是廣告 請繼續往下閱讀
目前交易的核心障礙在於，勇士制服組僅願意為小波特支付一個首輪選秀權，而籃網則希望獲得更多回報。由於小波特本季薪資高達3830萬美元，勇士勢必得送出庫明加、或是穆迪（Moses Moody）加上希爾德（Buddy Hield）來匹配薪資。然而此前已有消息指出籃網對於庫明加興趣不大，他恐怕只能用來匹配，而非能吸引對方的籌碼。
然而，單純為了小波特送出兩個首輪籤對勇士而言過於沉重，但若籃網願意將年薪620萬美元的24歲中鋒夏普一併送出，這筆交易對勇士而言將變得極具吸引力，也更有理由讓總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）願意放手交出兩枚首輪選秀權。
勇士總教練科爾（Steve Kerr）近期顯然對二年生中鋒傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）的使用有所保留，禁區高度與保護籃板的能力仍是勇士的軟肋。身高6呎10吋（約208公分）的夏普本季在籃網場均出賽17.8分鐘，能高效貢獻7.7分、6.3籃板及2.4助攻。
若能得到夏普，他將與目前的空間型長人霍福德（Al Horford）及新秀波斯特（Quinten Post）形成完美互補，更能大幅減輕格林（Draymond Green）在「小球陣容」扛五號位時的身材壓力。
要平衡薪資 勇士需加碼小將匹配
由於庫明加、穆迪與希爾德的薪資總和高出小波特約500萬美元，若要將夏普納入交易，勇士僅需額外貼上一份底薪合約（例如傑克森戴維斯）即可達成薪資對等。
這項「買2送2」策略被認為是勇士爭冠的最後一塊拼圖。小波特能提供柯瑞（Stephen Curry）夢寐以求的外線火力，而夏普則能加固脆弱的內線防線。在交易大限前，勇士是否會採取這項大膽提議，將決定他們是否有足夠戰力在季後賽向第五座冠軍獎盃發起衝擊。
消息來源：Blue Man Hoop