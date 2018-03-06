演藝圈潛規則？　郭昱晴恨輸6位數片酬給謝祖武

這次郭昱晴特別回鍋演出「萬人美」一角，更爆料是抱著跟謝祖武討片酬的心態來的。她回憶說，昔日演出麻辣電視版時，因為是第一次演戲，以為演戲時有一些潛規則，要跟同劇前輩演員打牌，也因此在拍戲空檔時，當謝祖武吆喝一起打撲克牌就必須玩真的，沒想到很多集的片酬，就這樣被謝祖武給贏了去，累積下來大概有6位數，因此打趣說看到謝祖武的第一件事，就是要請謝祖武把之前贏她的錢還給她。

但謝祖武表示，他只要贏錢就會請劇組吃飯，所以根本沒有暗ㄎㄤˇ起來，也透露自己打從18歲開始打牌，只要贏錢就一定會請大家吃飯，他也得意表示只要打牌就會贏錢，甚至參加過比賽，認為打牌只要邏輯清楚、算出別人手上有甚麼牌，贏錢其實很容易。



▲▼《麻辣鮮師》新舊班底齊聚。（圖╱記者陳明安攝，2018.03.06）

謝祖武在現場也對於昔日麻辣班底，相繼因病過世感慨萬分，對於外面形容是「麻辣魔咒」不以為然，認為這只是巧合意外，希望大家不要有太多聯想。綠茶則回憶自己第一次拍電視劇就被導演罵，沒想到這次第一次拍電影，只是當福利社老闆，還是被導演罵，笑壞眾人。謝祖武則說導演張哲書就是愛罵人，這次除了啦啦隊那些美女，其他人都被他罵過，也包括自己。

《王牌教師麻辣出擊》描述一位自我放逐的王牌老師磊哥（謝祖武飾），在他的帶領下，重建頹靡已久的高中棒球社，彼此間互相打氣互相扶持的故事。電影還特別找了前職棒投手楊騏嘉楊教練，來為年輕演員加強體能，以及指導一些投球、打擊、跑壘的訓練，很多人在過程中都不小心掛彩，但他們卻都不喊痛，十分敬業。電影預計暑假檔上映。