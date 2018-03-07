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生活

肛門外有硬塊？　中醫對付難纏痔瘻免開刀

記者陳鴻謙／桃園報導2018/03/07 09:55
▲羅永欽提醒，要降低膿瘍和痔瘻的發生，平時應養成良好的排便習慣；避免刺激性食物（如油炸、辣椒等），每日保持規律生活及適度運動。（圖／ingimage）
▲羅永欽提醒，要降低膿瘍和痔瘻的發生，平時應養成良好的排便習慣；避免刺激性食物（如油炸、辣椒等），每日保持規律生活及適度運動。（圖／ingimage）

來自香港的黃先生，5、6年來時常會有膿從肛門口流出來，但臀部皮膚上又未見任何傷口，曾至兩家診所就診，一家告訴他要先以抗生素治療，若未見療效便須開刀引流；另一家則告訴他，絕不能開刀，否則「肛門會壞掉，要做人工肛門」，本就害怕開刀的黃先生，聽完兩位醫師說法更是嚇得不知所措，但又不能放任病症置之不理，實在不知如何是好。

中醫師羅永欽表示，像黃先生這樣的症狀，多半是因肛門膿瘍所引起，一般來說，正常人體肛門齒狀線約有8至12個肛門腺體，當這些肛門腺體受到感染、發炎，便會形成肛門膿瘍。有些膿瘍會自動破裂，或經醫師切開引流而改善，待發炎改善後，約一半的傷口會癒合完全，但也有近半的病人此時又會出現有膿血分泌物的外在開口，即一條連接肛門腺體與肛門外的發炎性管道，形成所謂的「肛門瘻管」，也就是「痔瘻」。

症狀方面，急性期時的膿瘍患者多主訴肛門疼痛，出現紅腫熱等發炎症狀；若形成痔瘻，則多主訴肛門處有膿性分泌物及肛門結節，同案例中的黃先生。羅永欽解釋，痔瘻容易反覆出現感染而化膿，或併發更嚴重複雜之肛門廔管，如果放任其反覆發作，廔管就可能會像樹枝一樣分叉，導致多處的外開口，長久下來會造成治療上的困難。

痔瘻的治療，羅永欽指出，西醫通常會給予消炎藥或是開刀治療，但須注意的是，即便是開刀治療，也不代表能一勞永逸、永不復發，且開刀治療仍有一定風險，若失敗便可能須做人工肛門。至於中醫治療痔瘻無須開刀，主要是先以器械將瘻管消毒，再將藥線置入瘻管中，約3至7天回診檢查瘻管變化，通常2周左右瘻管便會自動脫落，脫落後的傷口約再7至10天便能長出新肉、癒合康復，不會留下後遺症，也不易再復發，對於像黃先生這樣怕開刀的患者，是值得參考的治療選擇。

此外，很多人會分不清楚痔瘡與痔瘻的差別，羅永欽補充說明，痔瘡及痔瘻雖然患部都在肛門口，但痔瘡可分為內痔及外痔，內外痔的患部通常都會有痔核，外形似肉瘤，摸起來軟軟的且不會痛；至於痔瘻則為肛門旁的凸出硬塊，摸起來是硬的、會痛，且易有直腸側的內口滲透汁液到肛門側的外口，引起異臭。

羅永欽提醒，要降低膿瘍和痔瘻的發生，平時應養成良好的排便習慣；避免刺激性食物（如油炸、辣椒等）；每日保持規律生活及適度運動；注意局部衛生照顧；如有肛門旁疼痛、腫塊、化膿或不適症狀時，應立即就醫，千萬別以為只是痔瘡發作而輕忽。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字中醫痔瘻膿瘍羅永欽醫師
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