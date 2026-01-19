威力彩近期邁入23連槓，今（19）日晚間開獎的威力彩頭獎金額上看5.7億元，威力彩獎號將在晚間8點30分透過直播開出，究竟誰能成為被財神爺眷顧的幸運兒？命理專家小孟老師特別分析了1月19日的星座運勢，點名「巨蟹座」與「天蠍座」是今日偏財運最旺盛的兩大幸運星，很有機會獲得意外之財。
1月19日星座運勢重點！巨蟹、天蠍偏財運最旺
小孟老師指出，巨蟹座今日財運極佳，有「大筆財富降臨」的徵兆，建議多穿著幸運色「大紅色」來增強氣場，貴人就是自己，但要留意天蠍座的小人干擾；而在工作方面，提高運輸效率將是關鍵，感情上則要懂得珍惜短暫的浪漫。
另一位財運寵兒天蠍座，今日有機會獲得「意外收穫財富」，幸運色為「玫瑰色」，貴人是雙子座，但需提防金牛座的小人；工作上適合推動市場策略，感情方面若能體貼討好伴侶，將會更加甜蜜。
除了偏財運之外，今日也有不少星座在事業與正財上表現亮眼。金牛座聚焦客戶價值，將帶動收入高速增長，是正財運相當強勁的一天，幸運色為玫瑰色，貴人是處女座；雙子座適合開拓新商機，並適時讓資金回流，幸運色為紫色。牡羊座則有望透過創新的商業模式在職場突圍，積極掌握資訊將帶來財運，幸運色是藍色；獅子座建議深入研究行業趨勢並建立風險控制，今日拒絕相親模式反而對感情有利，幸運色是大紅色。射手座今日會愛上工作帶來的成就感，善於利用時間能讓財運加分，幸運色為卡其色，貴人是雙魚座，但要小心巨蟹座的小人。
在感情與生活運勢方面，雙魚座今日感情發展迅速，同時投資財源不斷，但工作上需注意減少損失風險，幸運色是咖啡色；水瓶座異性緣極佳，投資綠色環保相關領域有望帶來連連好運，幸運色為銀色。處女座今日是伴侶的依靠，工作成功的關鍵來自模仿，建議建立良好的財務習慣，幸運色是亮紅色；天秤座則在推動發展上有不錯表現，財務長期穩定，感情上適合完整表達情緒，幸運色為灰色，貴人是射手座，但要留意獅子座的小人。想試手氣的民眾，不妨參考今日的幸運色與貴人方位，或許能為自己增加中獎機率。
1月19日12星座運勢一次看（塔羅牌小孟老師盤點）
偏財組
巨蟹座：
工作：提高運輸效率
感情：珍惜短暫浪漫
財運：大筆財富降臨
巨蟹幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
天蠍座：
工作：市場推廣策略
感情：體貼討好伴侶
財運：意外收穫財富
天蠍幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：金牛
事業組
牡羊座：
工作：創新商業模式
感情：經典浪漫綿延
財運：積極掌握資訊
牡羊幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：雙子
金牛座：
工作：聚焦客戶價值
感情：溫馨甜蜜相伴
財運：收入高速增長
金牛幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：水瓶
雙子座：
工作：開拓新的商機
感情：關愛相隨幸福
財運：適時回流資金
雙子幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：魔羯
獅子座：
工作：建立風險控制
感情：拒絕相親模式
財運：深入研究行業
獅子幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：射手
射手座：
工作：愛上這份工作
感情：可以自由自在
財運：善於利用時間
射手幸運色：卡其色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
感情組
處女座：
工作：成功來自模仿
感情：成為對方依靠
財運：建立財務習慣
處女幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：處女
天秤座：
工作：推動促進發展
感情：完整呈現情緒
財運：長期財務穩定
天秤幸運色：灰色
貴人：射手
小人：獅子
水瓶座：
工作：投資綠色環保
感情：異性緣很不錯
財運：財富好運連連
水瓶幸運色：銀色
貴人：魔羯
小人：天秤
雙魚座：
工作：減少損失風險
感情：感情發展迅速
財運：投資財源不斷
雙魚幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：雙魚
魔羯座：
工作：進行市場研究
感情：清理內在情緒
財運：發展個人品牌
魔羯幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
