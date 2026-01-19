我是廣告 請繼續往下閱讀

▲死者兒子前（17日）晚間從案發地點騎機車逃離現場後失聯，警方積極追緝當中。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區昨（18日）驚傳一起老夫妻雙屍命案，67歲廖姓男子家屬因多次聯繫不上，會同員警及鎖匠至廖男住處開門後，發現廖男以及75歲許姓婦人滿身血倒臥客廳，全身受有嚴重刀傷，已明顯死亡。夫妻倆兒子涉有重嫌，目前仍在逃逸當中。而廖姓夫妻檔平時在三重區經營一間蔥油餅攤，在當地擁有高評價，案發前廖父返家的最後身影也曝光了。據了解，這對夫妻檔在三重區仁愛街經營一間蔥油餅攤，平時僅靠著一輛小貨車維生。其所販賣的蔥油餅價格僅25元，相當佛心，是在地知名的銅板小吃，在Google Maps上亦有4.9顆星的評價。而死者兒子平時遊手好閒，前（17日）晚間疑似和母親爆發口角衝突後沒多久，廖父便提著一袋塑膠袋返家，沒多久後遭到兒子雙雙殺害。而廖父、許母身中10多刀，傷勢多集中在後腦、背部、雙手等處，刀刀見骨，廖父身上有明顯抵抗痕跡。回顧這起案件，廖男家屬昨（18日）多次聯繫廖男未果，前往其位於新北市蘆洲區中山一路的住處撥打電話，聽到屋內傳出手機鈴聲卻無人接聽，便立即報警求助。會同鎖匠開門後，驚見廖姓夫妻檔倒臥在客廳，現場滿地鮮血。經調閱監視器後，發現死者兒子於前（17日）晚間21時自案發地點騎機車離開涉有重嫌，目前失聯中。警方立即成立專案小組並報請新北地檢署偵辦，積極查緝當中。