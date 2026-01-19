我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廖姓夫妻檔經營蔥油餅攤多年且評價高，是在地知名的銅板小吃。（圖／翻攝自Google Maps）

▲廖姓夫妻檔前（17日）晚間在住家遭到殺害，嫌犯於案發後騎機車逃離現場。（圖／翻攝自Google Maps）

新北市蘆洲區昨（18日）驚傳一起命案，一對廖姓夫妻檔疑似遭到獨生子持開山刀砍死，倒臥客廳身亡，地板上更是留下大片血跡。嫌犯於犯案後騎機車逃逸，警方正全力追緝當中。而夫妻檔生前經營的「小貨車蔥油餅」在Google Maps上擁有4.9顆星的高評價，街景圖中更意外拍下兩人賣力埋頭工作的模樣。隨著命案發生，如今已被更改成「已歇業」，在地的好滋味成為絕響。據了解，廖姓夫妻檔居住新北市蘆洲區一間月租金一萬元的公寓內，居住長達數十年。而30多歲的廖姓嫌犯則整天遊手好閒、喜歡宅在家，鮮少與人接觸。廖姓一家三口靠著廖父、許母用小貨車改裝的蔥油餅攤位維生，兩人每天早上10點便會到新北市三重區營業，直到賣完才返家。該蔥油餅攤在地營業多年，從Google街景圖2011年開始便可看見夫妻檔賣力工作的背影。從高達4.9顆星的評價中更可見，不少人誇讚蔥油餅「又Q又好吃」且老闆及老闆娘的態度好，更是陪伴當地人從小吃到大的銅板美食。不僅如此，面對物價不斷高漲，廖姓夫妻檔經營超過數十年僅漲價5元。在傳出夫妻檔逝世的噩耗後，地圖上的營業時間被更改為「已歇業」，網友也紛紛湧入評論區不捨喊：「吃不到了，老闆、老闆娘請安息。」