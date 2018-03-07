到岩手來場收集Lucky之旅　為全家帶回滿滿好運氣

身為日本重點祈福縣的岩手，境內有著許多不同主題的祈福聖地，像是身為世界文化遺產的「中尊寺」，除了知名的護眼御守「め」之外，現在更多了以魚造型和骨頭造型呈現的「毛小孩御守」吊飾，外觀相當可愛，旅客可帶一個為家中的毛小孩祈福。

岩手縣是日本祈福重鎮，到岩手旅遊，不僅可以欣賞自然景觀、體驗傳統文化，也可以沿路收集好運，像是到「猊鼻溪」投擲小圓餅、到「卯子酉樣神社」綁紅布條祈求戀愛順利；就連家中的毛小孩，都可以到「中尊寺」為牠們買一個專屬御守。今（ 2018 ）年 6 月，被戲稱為「祭典懶人包」的「東北絆まつり」（東北羈絆祭）也將在岩手縣舉辦，旅客可一次完全體驗東北經典的六大祭典！

此外，遊客們到日本百景之一的「猊鼻溪」，除了可以乘船遊玩外，也可投擲小圓餅祈福。由紅土燒製而成、外型小巧渾圓如象棋般的小圓餅稱為「運玉」，上頭寫有不同的祈福字樣，共有福、祿、壽、緣、絆、財、愛、戀、願、運等 10 個字，一組 5 顆只要 100 日圓，想許願的人將小圓石用力地投進對岸岩壁的洞裡，據說就可以心想事成、獲得好運！



▲外型小巧渾圓如象棋般的小圓餅寫有福、祿、壽、緣、絆等不同的祈福字樣，到「猊鼻溪」遊玩，據說只要將小圓石投進對岸岩壁的洞裡，就能心想事成。（圖／記者劉秀敏攝）

對單身族來說，到日本旅遊絕不會錯過祈求姻緣的機會，而位於岩手遠野市的「卯子酉樣神社」就是以戀愛結緣而聞名的神社，不僅遊客愛去，就連當地人也覺得非常靈驗。在這裡，據說只要用「左手」將寫了願望的紅布條綁在樹上，姻緣就能順順利利、開花結果。許多台灣民眾熟知的「河童」傳說也來自遠野市，到遠野市遊玩，還可以到「河童淵」體驗「捉河童」。在捉河童前，遊客得先到傳承園購買「河童捕獲許可證」，接著就可以帶上河童最愛的小黃瓜出發，等著河童上鉤，幸運的話，還可以遇到帶著草帽、熟知河童習性的「河童歐吉桑」喔！



▲到遠野市想要捕捉河童，得先購買這張「河童捕獲許可證」。（圖／記者劉秀敏攝）

岩手縣的盛岡市也有不少的祈福景點，包括地形為水龍環抱的「櫻山神社」，象徵金運上昇，神社內的大岩石據信能為人帶來自信與勇氣；也可到「盛岡八幡宮」釣占卜鯛魚。到岩手縣旅行，各處都能祈福，收集滿滿的幸運回台灣。



▲在岩手縣旅行，各處都能祈福、占卜求籤，為自己和家人收集滿滿的幸運。（圖／記者劉秀敏攝）

祭典也是日本旅遊的一大重點，每年夏天登場的東北六大祭吸引許多遊客爭相探訪，每當祭典舉辦時，當地旅館總是一房難求，同時，由於各地祭典舉辦時間不同，遊客們難以排出足夠的假期把所有祭典一次跑遍。不過，結合了東北六大祭典的「東北絆まつり」（東北羈絆祭）解決了這個困擾，始於 2017 年的東北羈絆祭每年由不同地方舉辦，而 2018 年的「東北絆まつり」就是由岩手縣主辦。「東北絆まつり 2018 盛岡」，將於 2018 年 6 月 2 日、 3 日在岩手縣盛岡市盛大舉辦，結合了青森睡魔祭、秋田竿燈祭、盛岡三颯舞、山形花笠舞、仙台七夕祭、福島草鞋祭等東北六大經典祭典，旅客在觀賞場面浩大的遊行表演、各式傳統藝能表演之餘，還可品嘗道地的鄉土料理。



▲結合了東北六大經典祭典的「東北絆まつり 2018 盛岡」，將於 2018 年 6 月 2 日、 3 日在盛岡市舉辦。（圖／岩手縣提供）

今年 3 月，台灣虎航將開航桃園─花卷航線，民眾前往岩手縣旅遊更加便利。今年的旅遊計畫還沒安排嗎？不妨到岩手縣一遊，既可以在自然美景中放鬆身心靈，體驗道地文化、品嘗美食外，還能沿路祈福，為一家大小（包括毛小孩）帶回滿滿滿的好運氣喔！