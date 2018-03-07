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美國商會調查　8成4企業對缺電感到疑慮

記者彭夢竺／台北報導2018/03/07 11:04
▲美國商會發布2018年商業景氣調查報告，近55%對台灣今年的經濟展望有信心，不過有近半數認為勞基法缺乏更多的彈性。（圖／翻攝自美國商會網站）
▲美國商會發布2018年商業景氣調查報告，近55%對台灣今年的經濟展望有信心，不過有近半數認為勞基法缺乏更多的彈性。（圖／翻攝自美國商會網站）

美國商會今（7）日發布2018年商業景氣調查報告，近55%對台灣今年的經濟展望有信心，40%希望在今年能增聘公司人員，但是有近半數認為勞基法缺乏更多的彈性，且有84%對於電力是否充足感到疑慮。

台北市美國商會發布2018年的商業景氣調查報告中顯示，多數會員對台灣的整體經濟持續保持樂觀，近55%對台灣今年的經濟展望有信心，同時又有過半對未來3年有信心，81%對今年的營運成長樂觀以待，而49%對未來3年成長表示樂觀，還有近40%希望在今年能增聘公司人員。 

美國商會會長章錦華表示，這份問卷的重要性在於這些代表的公司不僅深耕台灣超過20年，同時回答問卷的高階主管們有著深厚的國際經商經驗，都對台灣的重點產業與台灣整體發展的成功有舉足輕重的影響，也表達出對於台灣如何能持續發展創新，保持國際競爭力的急迫性，希望政府與產業攜手共進，以鞏固台灣經濟的長久安定與興榮。

此外，調查也顯示，大多數受訪者贊同振興台灣經濟的5+2創新產業和前瞻計畫能嘉惠台灣的經濟發展，同時近半數受訪者認為這些方案很可能對其公司是否在台擴展有決定性的影響。不過，近半數認為勞基法缺乏更多的彈性，84%對於電力是否充足感到疑慮，還有58%不滿政府在制定法規時不重視企業需求，都影響了對投資條件有所欠缺的疑慮。

章錦華指出，調查發現，多數會員不認同美國當局片面脫離跨太平洋夥伴協定，憂心美國當今的外交與貿易政策不利甚至有悖於美國企業在亞太地區的發展，希望與台灣政府更緊密的合作，吸引外資以確保台灣經濟的榮盛，商會已向政府提出並期望盡快謀定具體合作方案。

關鍵字美國商會商業景氣調查報告缺電投資勞基法
美元回落　台幣續升觸29.25國銀13%優存　逾3百萬分6年降

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