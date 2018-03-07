美國商會調查　8成4企業對缺電感到疑慮

美國商會今（7）日發布2018年商業景氣調查報告，近55%對台灣今年的經濟展望有信心，40%希望在今年能增聘公司人員，但是有近半數認為勞基法缺乏更多的彈性，且有84%對於電力是否充足感到疑慮。

台北市美國商會發布2018年的商業景氣調查報告中顯示，多數會員對台灣的整體經濟持續保持樂觀，近55%對台灣今年的經濟展望有信心，同時又有過半對未來3年有信心，81%對今年的營運成長樂觀以待，而49%對未來3年成長表示樂觀，還有近40%希望在今年能增聘公司人員。

美國商會會長章錦華表示，這份問卷的重要性在於這些代表的公司不僅深耕台灣超過20年，同時回答問卷的高階主管們有著深厚的國際經商經驗，都對台灣的重點產業與台灣整體發展的成功有舉足輕重的影響，也表達出對於台灣如何能持續發展創新，保持國際競爭力的急迫性，希望政府與產業攜手共進，以鞏固台灣經濟的長久安定與興榮。