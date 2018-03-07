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靜脈曲張小問題？　小心肺栓塞嚴重恐致死

生活中心／綜合報導2018/03/07 19:30
▲許多民眾都有靜脈曲張困擾，除了影響外觀，靜脈曲張患者還容易出現深層靜脈栓塞、肺栓塞，以及周邊血管疾病。（圖／ingimage）
▲許多民眾都有靜脈曲張困擾，除了影響外觀，靜脈曲張患者還容易出現深層靜脈栓塞、肺栓塞，以及周邊血管疾病。（圖／ingimage）

許多民眾都有靜脈曲張困擾，不敢穿上短褲短裙，除了影響外觀，靜脈曲張患者還容易出現深層靜脈栓塞、肺栓塞，以及周邊血管疾病。長庚團隊發表研究，靜脈曲張患者產生深層靜脈栓塞是正常人的5.3倍，產生肺栓塞是正常人的1.73倍，如有肺栓塞，則死亡風險大增。

台北長庚診所靜脈曲張特別門診主治醫師張學倫指出，依據國外文獻，約23%民眾患有靜脈曲張，比率相當高；但依據健保資料庫，台灣每年卻僅0.53%民眾因為靜脈曲張而就醫，不少靜脈曲張患者是因深層靜脈栓塞，腿部腫脹疼痛才來就醫。

張學倫強調，深層靜脈栓塞為靜脈曲張患者的嚴重併發症，如果沒有好好治療，將造成永久性的腿部腫脹、疼痛、潰瘍，需要一輩子穿著彈性襪，嚴重時，引發肺栓塞，危及性命。

什麼是靜脈曲張？張學倫解釋，靜脈是將人體血液帶回心臟的器官，腿部的靜脈為了對抗地心引力，讓血液從腳流回心臟，必須利用小腿的肌肉當作幫浦，以及靜脈內的瓣膜當作單向閥，防止血液逆流。一旦瓣膜出問題，產生逆流，血液便會淤積在下肢血管，造成血管的管徑變大、擴張、變形及扭曲，並產生症狀或是外觀上的困擾。

長庚醫院及長庚大學分析2001至2013年台灣地區21萬位靜脈曲張患者健保資料，長期追蹤後發現，靜脈曲張患者產生深層靜脈栓塞是正常人的5.3倍，產生肺栓塞是正常人的1.73倍，產生周邊動脈疾病是正常人的1.72倍。

此外，7成靜脈曲張患者為女性，但男性患者在深層靜脈栓塞危險性卻比女生還高一些。研究發現，與一般男性相較，男性靜脈曲張患者罹患深層靜脈栓塞的風險高出6.1倍；女性患者則比正常女性高出4.8倍。

張學倫說，這項研究證實，靜脈曲張絕不僅是外觀和症狀的問題，還可能導致嚴重併發症。研究結果已於2018年2月發表於世界最頂尖的醫學期刊《美國醫學會雜誌》。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字靜脈曲張肺栓塞深層靜脈栓塞瓣膜周邊動脈
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