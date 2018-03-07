靜脈曲張小問題？　小心肺栓塞嚴重恐致死

許多民眾都有靜脈曲張困擾，不敢穿上短褲短裙，除了影響外觀，靜脈曲張患者還容易出現深層靜脈栓塞、肺栓塞，以及周邊血管疾病。長庚團隊發表研究，靜脈曲張患者產生深層靜脈栓塞是正常人的5.3倍，產生肺栓塞是正常人的1.73倍，如有肺栓塞，則死亡風險大增。

台北長庚診所靜脈曲張特別門診主治醫師張學倫指出，依據國外文獻，約23%民眾患有靜脈曲張，比率相當高；但依據健保資料庫，台灣每年卻僅0.53%民眾因為靜脈曲張而就醫，不少靜脈曲張患者是因深層靜脈栓塞，腿部腫脹疼痛才來就醫。

張學倫強調，深層靜脈栓塞為靜脈曲張患者的嚴重併發症，如果沒有好好治療，將造成永久性的腿部腫脹、疼痛、潰瘍，需要一輩子穿著彈性襪，嚴重時，引發肺栓塞，危及性命。