逢甲商圈路段滿布人孔蓋　張廖萬堅協助改善

台中逢甲夜市為國際知名觀光夜市，但福星路段人孔蓋滿布，甚至短短20公尺內就高達二十多個人孔蓋，道路品質不良，經常發生天雨路滑導致機車騎士摔傷及自來水管爆管的事件，淺藏著許多危險。在立委張廖萬堅極力爭取下，逢甲商圈福星路(河南路至逢甲路)段路平專案已進場施作，並協調自來水公司完成文華路段自來水老舊管線更新。

張廖萬堅去年接獲陳情指出，福星路因人孔蓋密集且磨損到無防滑功能，導致機車騎士常因天雨路滑自摔，滑行後還因此撞倒帶著兩名幼童的婦人，造成多人受傷。經邀集相關單位辦理會勘後，除了要求市府緊急換掉老舊孔蓋外，也一併要求將該路段納入路平專案，減少人孔蓋數量以防止意外再次發生。