逢甲商圈路段滿布人孔蓋　張廖萬堅協助改善

台中逢甲夜市為國際知名觀光夜市，但福星路段人孔蓋滿布，甚至短短20公尺內就高達二十多個人孔蓋，道路品質不良，經常發生天雨路滑導致機車騎士摔傷及自來水管爆管的事件，淺藏著許多危險。在立委張廖萬堅極力爭取下，逢甲商圈福星路(河南路至逢甲路)段路平專案已進場施作，並協調自來水公司完成文華路段自來水老舊管線更新。
張廖萬堅去年接獲陳情指出，福星路因人孔蓋密集且磨損到無防滑功能，導致機車騎士常因天雨路滑自摔，滑行後還因此撞倒帶著兩名幼童的婦人，造成多人受傷。經邀集相關單位辦理會勘後，除了要求市府緊急換掉老舊孔蓋外，也一併要求將該路段納入路平專案，減少人孔蓋數量以防止意外再次發生。
張廖萬堅指出，台灣的人孔蓋防滑係數尚未制定標準，時常發生因防滑係數不足而自摔的案件，一遇下雨更成為奪命危機非常危險，已在立法院提案要求公路總局應儘速制定防滑係數標準並定期檢測，避免意外一再發生。
立委張廖萬堅服務處主任林祈烽表示，在立委張廖萬堅極力爭取下，逢甲商圈福星路段路平工程日前進場施作，為避免影響店家營業，施工時間為凌晨1點至下午3點。施工完成後即能還給民眾一條平坦安全的道路，原本密集的人孔蓋也將集中減量並朝下地化施作。
張廖萬堅表示，台中推動路平專案後民眾反應良好，但由於台中幅員廣闊經費有限，他將協助向中央爭取前瞻計畫經費補助，加速路平的推動，全面提升道路品質。