陳菊訪日野汽車　共創綠色智慧生態交通

高雄市長陳菊偕同市政顧問何美玥，率領經發局長曾文生等市府團隊，7日上午在日本東京參訪日本重要商用車大廠日野自動車株式會社，除了解最新國際車輛發展趨勢外，並期盼為高雄引入更多元的綠色智慧生態交通。

陳菊表示，高雄是座重工業城市，近年來，我們積極推動城市轉型，去年10月高雄舉辦2017生態交通全球盛典，讓許多城市看見高雄對於綠色交通的努力，高雄擁有多元的綠色運具，以最大的空間及施政包容，協助綠色低碳運具廠商在高雄試行，也希望有更多廠商選擇高雄做為新型運具的實行場所。

日野自動車株式會社由遠藤真專務代表簡介目前經營方向，讓高雄了解日本車輛發展現況與趨勢，並說明日本長期朝向綠色發展，以實現低碳社會為長期行動目標，並提出從目前的排放基準到2050年，排放量削減 60%~80%的長期目標，日野汽車為了配合政策發展，今年二月也做了大幅的組織改造，發展新型綠色、智慧與高效的交通運具，未來希望有機會能跟高雄合作。