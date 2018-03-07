陳菊訪日野汽車　共創綠色智慧生態交通

高雄市長陳菊偕同市政顧問何美玥，率領經發局長曾文生等市府團隊，7日上午在日本東京參訪日本重要商用車大廠日野自動車株式會社，除了解最新國際車輛發展趨勢外，並期盼為高雄引入更多元的綠色智慧生態交通。
陳菊表示，高雄是座重工業城市，近年來，我們積極推動城市轉型，去年10月高雄舉辦2017生態交通全球盛典，讓許多城市看見高雄對於綠色交通的努力，高雄擁有多元的綠色運具，以最大的空間及施政包容，協助綠色低碳運具廠商在高雄試行，也希望有更多廠商選擇高雄做為新型運具的實行場所。
日野自動車株式會社由遠藤真專務代表簡介目前經營方向，讓高雄了解日本車輛發展現況與趨勢，並說明日本長期朝向綠色發展，以實現低碳社會為長期行動目標，並提出從目前的排放基準到2050年，排放量削減 60%~80%的長期目標，日野汽車為了配合政策發展，今年二月也做了大幅的組織改造，發展新型綠色、智慧與高效的交通運具，未來希望有機會能跟高雄合作。
高雄市政府並進行簡報說明，高雄市正在推動的產業政策與對產業的支持，以高雄完整鋰電池供應鏈與試煉場域，及新材料循環經濟產業研發專區進行材料研究基礎的整合，結合國內產業在馬達與車體方面的研發，及AI SCHOOL進行人才培育，高雄將是日野汽車未來在國際合作的最佳潛力夥伴。
陳菊強調，高雄是台灣鋼鐵與石化的製造重鎮，金屬加工製造能量充沛，擁有鋰電池上中下游供應鏈，在工業區層面，高雄也有和發產業園區等場域空間可供使用，期望未來日野汽車能與高雄企業有更多合作與連結，為了讓所有外國企業在高雄投資更順利，市府提供單一窗口解決投資問題，作為日商最堅強的後盾。