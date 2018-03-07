名嘴戰網紅出新招　楊皓如曬合照馬賽克陳沂

名嘴楊皓如槓上陳沂，近日兩人接同場通告，沒想到通告結束之後，兩人卻極有默契地在各自臉書針鋒相對，楊皓如放上該場合照，卻將陳沂身影直接馬賽克處理，令人不禁失笑；陳沂則開直播狠酸「長得很俗氣的人」，從頭到尾未指名道姓，卻讓人猜測是指對方。

楊皓如在臉書寫下，「演藝圈是個幸福的工作環境，接各種工作之前，每個藝人都有機會思考選擇。不像以前坐辦公室，被迫每天跟眼中釘共處一室。主題適不適合、價錢能不能接受、同場的來賓你喜不喜歡，都可以經過評估回覆對方。既然接了，就表示上述條件都同意。大家粉墨登場，盡力、然後開心！如果事後還是抱怨、批評，罵東罵西，那就是打臉自找的。因為沒有人能拿刀逼你接下這個工作。」網友推測，她所暗指的是被馬賽克處理的陳沂。