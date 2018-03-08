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惡意倒閉怕仇家報復　吸金主嫌擁槍自重

記者陳宗傑／屏東報導2018/03/08 16:06
▲屏東刑大遠赴桃園逮捕擁槍自重的吸金犯，現場起獲槍械與子彈，幹員詳細檢視各種槍彈。（圖／屏東刑大提供提供）
▲屏東刑大遠赴桃園逮捕擁槍自重的吸金犯，現場起獲槍械與子彈，幹員詳細檢視各種槍彈。（圖／屏東刑大提供提供）

屏東縣政府警察局加強毒品入侵打擊力道外，針對危害社會至鉅的槍砲特別重視查緝，並秉持向上溯源原則，追查槍械供給流向、管道及來源，刑警大隊在接獲桃園惡意吸金的邱姓嫌犯擁槍自重，即會同刑事局偵八第二隊、林口、桃園兩分局，逮捕邱嫌並查獲巴西金牛座JP915型改造手槍3枝、子彈113顆、步槍子彈1顆、已擊發手槍空彈殼2顆、擦槍工具1組、行動電話1支、藏槍用側背包等不法證物。

局長江雅文表示，提供縣民安居樂業首重治安防護，其中民宅、高價農產失竊案令縣民最厭惡，竊賊大都為毒品人口，而槍砲危害社會甚鉅，因此，縣警察局每星期週報均針對各種刑案詳加檢討，要求全面防制之外，各地警所深入校園、社區進行反毒、防詐騙、檢舉槍砲拿獎金等宣導。


▲屏東刑大遠赴桃園逮捕擁槍自重的吸金犯，現場起獲槍械與子彈。（圖／屏東刑大提供提供）

刑大隊長林俊賢相當落實「安居專案」，經全縣刑事人員廣布情資，已連續偵破多起重大刑案，日前又接獲線報，獲知桃園犯下吸金且擁槍自重的邱姓主嫌（62年次、住高雄市、詐欺前科），以投資名義勸誘他人投下大量資金，最後謊稱投資失敗，所投資的資金全數賠光，但邱嫌卻仍以雙B百萬名車代步，顯為惡意吸金倒閉，惟恐仇家報復及遭擄，邱嫌遂購買槍枝防身。

為將擁槍自重的邱嫌繩之於法，林大隊長組成專案小組，7日由小組會同刑事局偵八第二隊遠赴桃園，再會同新北市林口、桃園兩分局至邱宅執行搜索，成功將邱嫌緝捕到案，幹員於現場查獲手槍、手槍子彈、步槍子彈、已擊發空彈殼等相關不法證物，全案依槍砲罪移送桃園法院檢察署偵辦。

江雅文局長指出，非法改造槍枝已成為治安最大隱憂，警方持續執行肅槍、緝毒專案外，呼籲鄉親勇於檢舉非法槍彈，提醒民眾切勿好奇購買槍械零組件改造，以免觸法，期望在警民合作之下，讓屏東縣成為最「幸福、安居樂業」的縣市。

關鍵字惡意倒閉吸金改造手槍
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