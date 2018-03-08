影／李玉璽公然吃女生豆腐　她們搶著看

李玉璽首度擔綱電影《有一種喜歡》男主角，飾演個性與自己相近、活潑外放的高中生，當被導演問及「喜歡這個角色嗎？」他開玩笑表示：「其實演久了還滿喜歡的，因為可以用這個角色當藉口，去吃女生豆腐(大笑)。」顯露現實中愛逗人家開心的本性。

不過李玉璽也做足功課：「要演電影男主角壓力真的很大，花了很多時間做功課，也問了很多科班出身的朋友，到處找他們討論，訪問每個人對角色的看法，最後自己再做統整一一消化，劇本都翻到爛掉。」至於首次參演大銀幕的畢書盡，也非常開心有機會與李玉璽演出，「我在現場看到的玉璽，其實是跟私底下的玉璽差不多的樣子，因為他真的真的就是這麼活潑，大家的一個開心果。」