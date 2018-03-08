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娛樂

Lulu傳訊關心KID心情　強調「要有公德心」

記者吳維書／台北報導2018/03/08 22:02
▲Lulu（左）傳訊關心KID心情。（圖／三立提供 , 2018.3.8）
▲Lulu（左）傳訊關心KID心情。（圖／三立提供 , 2018.3.8）

綜藝小天后Lulu黃路梓茵今（8）日現身兒童節目《魔法列車DoReMi》第二季記者會，被問到老戰友KID的感情狀況，她坦言自己不清楚發生什麼事情，但是有傳簡訊關心他，而他也回了「謝謝」。相較KID的感情，她與阿達穩定許多，被問到如何維持？她開玩笑地說，「路人偷拍要有公德心。」

雖然很多人都說明星戀情見光死，但Lulu與阿達的感情並未因戀情公開而受影響，由於兩人工作都很忙碌，她坦言自己很enjoy小別勝新婚的感覺，「因為會更珍惜見面的時刻啊。」不過每當兩人有爭執時，都是阿達先道歉，原因很簡單，她坦言：「因為我不愛說對不起。」主持兒童節目，她被問到何時是當媽最佳時機？她笑說：「目前沒時間，要生小孩就要停工。反正現在可以凍卵，而且醫美這麼進步，晚生小孩一樣可以和小孩當姊妹。」


▲Lulu與阿達的感情並未因戀情公開而受影響。（圖／三立提供 , 2018.3.8）

Lulu透露因為媽媽做褓母工作，讓自己從中學習不少，知道如何哄小孩、帶小孩，不過她現在唯一怕的就是生產過程，光想到「痛」就讓她不由得卻步。她主持《魔法列車DoReMi》第二季後，發現現在小孩完全不像自己以前愣頭愣腦，他們懂得世界議題，有自己想法又會主動提問，還會做機器人，她笑說：「現在做兒童節目好難，如果不多準備資料或學習，就會被他們看透。」

關鍵字魔法列車doremilulu阿達kid黃路梓茵
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