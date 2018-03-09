關於孕期DHA 補充　準媽媽們妳吃對了嗎？

懷孕對於準媽媽們而言無疑是件讓人興奮又快樂的事情，但要孕育一個全新的生命談何容易？準媽媽們在孕期必須足量攝取何種營養素呢？嘉安婦幼診所醫師吳馨芃建議「藻油DHA」的補充是非常重要的！藻油DHA對於胎兒的神經發育、視神經感官細胞成長有絕對的影響，建議孕婦們必須「每天」充足地補充。
根據研究表示，孕婦和一般婦女相比體內DHA將會減少40％，吳馨芃也表示，DHA攝取不足是現今孕婦最為普遍之問題，僅靠一般飲食補充是非常困難的。根據WHO（世界衛生組織）的建議標準，孕婦一天至少要補充200毫克的DHA。醫師說，200毫克至少是天天食用巴掌大的魚類方能攝取充足，深海大型魚類容易有汙染物累積，建議以中小型魚類為主要營養來源。另外，民間對於孕婦的傳統食補也並非一定正確，清淡、均衡才是最適合孕婦的飲食方針。
▲吳馨芃醫師指出，懷孕後期建議選擇植物性來源的藻油DHA，便會是相當適合孕媽媽攝取DHA的營養品。（圖／吳馨芃醫師）
吳馨芃醫師強調，充足的「藻油DHA」攝取還能夠有效降低孕期憂鬱機率、預防早產。如果在孕期及哺乳期攝取足量，加上注重健康飲食的搭配，更能夠幫助寶寶的腦神經、視神經發育，並且有效提升寶寶在生長期的專注力。從懷孕期及早補充藻油DHA，對把握寶寶的「黃金發育期」絕對至關重要！孕媽媽應該挑選可信賴且有品質保障的大品牌廠商，作為穩定的孕期DHA營養補充來源，不能因為一時的貪小便宜，而錯過了寶寶大腦發展關鍵時期。
除了孕期必須充足攝取藻油DHA，在寶寶出生後，媽媽若是有持續哺餵母乳，建議要持續補充植物性DHA，搭配和寶寶持續親密的交流和互動，才能讓寶寶健康又聰明地快樂長大。