關於孕期DHA 補充　準媽媽們妳吃對了嗎？

懷孕對於準媽媽們而言無疑是件讓人興奮又快樂的事情，但要孕育一個全新的生命談何容易？準媽媽們在孕期必須足量攝取何種營養素呢？嘉安婦幼診所醫師吳馨芃建議「藻油DHA」的補充是非常重要的！藻油DHA對於胎兒的神經發育、視神經感官細胞成長有絕對的影響，建議孕婦們必須「每天」充足地補充。

根據研究表示，孕婦和一般婦女相比體內DHA將會減少40％，吳馨芃也表示，DHA攝取不足是現今孕婦最為普遍之問題，僅靠一般飲食補充是非常困難的。根據WHO（世界衛生組織）的建議標準，孕婦一天至少要補充200毫克的DHA。醫師說，200毫克至少是天天食用巴掌大的魚類方能攝取充足，深海大型魚類容易有汙染物累積，建議以中小型魚類為主要營養來源。另外，民間對於孕婦的傳統食補也並非一定正確，清淡、均衡才是最適合孕婦的飲食方針。