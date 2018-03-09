網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣上線回應

蕭敬䲢日前出席在法國巴黎舉辦的時裝周，意外被粉絲目擊，對方要求合照老蕭來者不拒，展現親和力，不過對方在臉書發文表示老蕭表現冷漠，沒想到卻因此釣出老蕭親自回應。
老蕭看到對方的臉書文章後，「細心」的用各種顏色的筆，回應對方的文字，該名網友在臉書貼出寫道：「居然在Le Bon Marché巧遇蕭敬騰！應該是參加完時裝周留下來幾天，太太太巧了！！！」蕭敬騰用藍筆畫下來，回答了一個「呵」字。網友在後頭則補充：「雖然很開心也挺意外可以拍照，但全程他跟助理都超冷漠。」在全程超冷漠的地方，老蕭畫上紅色，並表示：「我實在沒法遇到陌生人向老朋友一樣熱情....」
▲蕭敬騰出席巴黎時裝周。（圖／華納提供 , 2018.03.09）
接下來網友提到，「助理鏡頭刻意拿超低，看來這是他的拍攝最佳角度。」老蕭對於「最佳角度」霸氣回應：「本人拍攝角度零死角。」最後老蕭對於網友的「低調」一說，則是虧對方：「我也和我同事說：『妳為何相機要拿這麼”低“～』（看來妳的竊聽功能要更新了）」老蕭也在網友的名字上塗上白色，「保護妳一下，但妳也知道網友很厲害。」網友在tag處寫下：「但這麼低逼死我的雙下巴。」老蕭回應：「有的時候不是下巴的問題，是心！」
▲蕭敬騰霸氣回應粉絲「冷漠」之說。（圖／翻攝臉書 , 2018.03.09）
看到老蕭的回應後，網友紛紛留言回應，有人說：「私下遇到明星给合影已经是上帝保佑了」、「有拍到還嫌……」還有人留言：「什麼叫冷漠啊!還能合照耶！難不成還要噓寒問暖。」