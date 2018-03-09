網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣上線回應

蕭敬䲢日前出席在法國巴黎舉辦的時裝周，意外被粉絲目擊，對方要求合照老蕭來者不拒，展現親和力，不過對方在臉書發文表示老蕭表現冷漠，沒想到卻因此釣出老蕭親自回應。

老蕭看到對方的臉書文章後，「細心」的用各種顏色的筆，回應對方的文字，該名網友在臉書貼出寫道：「居然在Le Bon Marché巧遇蕭敬騰！應該是參加完時裝周留下來幾天，太太太巧了！！！」蕭敬騰用藍筆畫下來，回答了一個「呵」字。網友在後頭則補充：「雖然很開心也挺意外可以拍照，但全程他跟助理都超冷漠。」在全程超冷漠的地方，老蕭畫上紅色，並表示：「我實在沒法遇到陌生人向老朋友一樣熱情....」