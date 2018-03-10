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月賺45K遭工程師夫狂酸不會賺錢　護理師心寒離婚

生活中心／台北報導2018/03/10 13:33
▲擔任護理師的女網友月賺45K，卻遭工程師丈夫嫌棄賺太少、不長進，最後心寒選擇離婚。圖非新聞當事人。（示意圖／NOWnews資料圖片）
▲擔任護理師的女網友月賺45K，卻遭工程師丈夫嫌棄賺太少、不長進，最後心寒選擇離婚。圖非新聞當事人。（示意圖／NOWnews資料圖片）

職業不分貴賤，薪水也不是絕對！近日一名護理師在網路上抱怨，指出月入 45K 卻遭丈夫酸賺太少、不長進，甚至與婆婆聯手對她冷嘲熱諷，大酸「我媽根本不喜歡妳」，讓她相當心寒，婚後不到一年便選擇離婚。

一名擔任護理師的女網友在臉書「爆怨公社」發文，表示自己辛苦工作月收 45K ，但因壓力太大辭職，沒想到擔任工程師的丈夫卻開始酸言酸語，質疑「為什麼別的護理人員薪水可以比妳多」、「換工作？錢一定沒有以前多欸！誰像妳一樣錢越賺越少？」「人家都會努力提升自己能力讓自己賺更多，哪像妳？」讓該名女網友相當不滿。

女網友說，丈夫明知護理科得靠上夜班賺取津貼才能賺得多，但當她告訴丈夫「那我上大夜賺津貼你滿意沒？」丈夫卻無所謂的說「我可沒叫妳上，是妳自己說的。」此外，女網友丈夫也知道她都自費參加進修課，卻仍砲轟她毫不長進，讓她氣得想對丈夫說「我是不是可以回你：月破十萬的工程師很多，你一個月才多我二萬，研究所還只有肄業而已，為什麼你不像那些工程師一樣會賺？」

不僅如此，女網友的丈夫還要求生活開支一人一半，又曾向她說過「我要的是一個能幫我的人，妳不符合」，更指控她都不願去祭拜公公「我之前好幾次詢問你何時有空就一起去拜公公你都說再說再說，結果現在變成我不去？」當女網友得知婆婆私下向丈夫說她壞話，丈夫非但不幫她平反，還會對她冷嘲熱諷「我媽根本不喜歡妳」，這一切讓女網友心痛不已「淚都流乾了」。

最後女網友忍無可忍，在兩人婚後不到一年已協議離婚。對此，許多網友看了都說「爛人，只會貶低別人提高自己，這種人不要也罷」、「該換的不是工作，而是老公」撻伐女網友丈夫，也有許多網友回應「妳很棒了，他不懂得珍惜妳，妳值得更好的人」、「不適合的人分了也好，你該慶幸還沒小孩呀！下一個會更好，千萬不要將就」，給予女網友鼓勵。

關鍵字護理師薪水月薪45k工程師離婚
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