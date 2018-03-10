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中華職棒／平日中部孩童看兄弟主場免費　休息室改一壘

體育中心／綜合報導2018/03/10 13:43
▲兄弟票務資訊。（圖／中信兄弟提供）
▲兄弟票務資訊。（圖／中信兄弟提供）

http://中華職棒29年新球季即將開打，中信兄弟首場主場賽事為3/28(三)於洲際棒球場迎戰統一獅，上半季所有主場賽事之預售票將在「3/16日(五)中午12:30」，於「中信兄弟售票網、7-11的ibon售票系統及全家的FamiPort售票系統」三個售票平台同步販售，歡迎球迷朋友踴躍購買預售票！持有中信兄弟本季季票、猛象會及艾樂粉會員、中信兄弟聯名卡（邀約制）者，享優先購票權利。

中信兄弟在今年度決心捍衛台中主場並深耕大台中地區，為回饋中部地區球迷，推出各種最新優惠活動！

►中部地區優惠：中部（台中、彰化、南投、雲林、苗栗）地區球迷，平日帶孩童（國小(含)以下）入場看球，孩童可享免費進場優惠！

►壓力釋放套票：上班族釋放壓力，就來洲際！平日四人同行999元／假日四人同行1,199元，一起來球場盡情吶喊，用壓力點燃對棒球的激情！

►家庭席：洲際專屬家庭席！附沙發、飲料、點心以及小型冰箱的私人開放包廂，給來看球的象迷擁有最尊貴的享受！

另有各式優惠票券，內容如下，詳細內容請參閱中信兄弟官方網站-票務。

►所有付費會員（季票、猛象、艾樂粉、大象、親子）：享有內野全票折50元的優惠。

►持有會員優惠券，平日內野全票可折150元，假日內野全票折100元，可於網路上購票選位

►透過中信兄弟售票網購票：

▻透過中信兄弟售票網購票：▻刷中信兄弟聯名卡，享內野全票8折優惠（限購4張）

▻刷中國信託卡（限鼎極卡／鈦金卡／御璽卡／晶緻卡），享主場內野全票9折優惠（限購2張）

►現場購票：

▻刷中信兄弟聯名卡，享平日內野全票6折、假日8折優惠（每戶每場限購4張）

▻刷中國信託卡（限鼎極卡／鈦金卡／御璽卡／晶緻卡），享平日內野全票8折、假日9折優惠（每戶每場限購2張）

今年於洲際棒球場，中信兄弟球員休息室改回一壘側（南區）；其餘主場，球員休息室依舊為一壘側。不分平假日，中信兄弟主場比賽皆實施「全象主場」，客隊啦啦隊在左外野區域。

關鍵字中華職棒中信兄弟台中
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