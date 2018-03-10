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惡園長？幼兒園見「超噁牙刷」　家長氣炸：老師說不用換

生活中心／綜合報導2018/03/10 15:54
▲幼兒園牙刷噁爆，老師竟說不用換讓家長氣炸。（圖／翻攝自爆料公社）
▲幼兒園牙刷噁爆，老師竟說不用換讓家長氣炸。（圖／翻攝自爆料公社）

幼兒園讓孩子使用骯髒的牙刷，園長態度還理直氣壯，實在是太誇張！一名家長在臉書社團「爆料公社」中指控，孩子在幼兒園內使用的牙刷和漱口杯明顯覆滿髒汙，幫孩子放備用牙刷在書包，老師卻說「還不用換」，園長態度更是傲慢，讓家長氣炸。

原 Po 在文中指出，上（ 2 ）月除夕前一天到校幫孩子帶生活用品回家，隔天要清洗時拿出牙刷、漱口杯，卻發現牙刷刷毛爆開變形，且牙刷和漱口杯都有明顯髒汙，氣得致電園長，對方卻回應：「兒子久沒上課，所以才變這樣」，讓他無法接受。

 21 日開學當天，原 Po 沒有讓孩子去上課，自行前往了解狀況，接著說：「得到的答案是因為我兒子吃飯很慢，所以小孩吃完飯就睡覺了，沒有刷牙」，校方前後說法不一，態度還理直氣壯，他氣得問園長：「孩子這半年學了什麼？」園長竟回嗆：「他們都那麼晚來能學什麼？」

原 Po 一氣之下讓孩子轉學，園長卻聲稱這樣得扣除 1/3 的學費，無奈致電教育局，園長才答應全額退還。不料再度到校領回學費時，園長又改口已詢問消保官，校方只需退還 2/3 款項，雙方僵持不下，再度打電話詢問消保官，才領回全額學費。

原 Po 補充道：「我一直都有放一支新的牙刷在書包裡面，也有詢問老師是否有換牙刷，老師的回答都是目前還不用換，要換他們會換」，並指出這間幼兒園位於新竹湖口，呼籲：「為人父母的要多注意幼兒園對孩子的問題」。

文章一推出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「刷馬桶都還比這個乾淨」、「很像被拿去刷過廁所」、「問一下兒子有沒有拿牙刷去玩？誇張」、「到底是刷什麼才會讓牙刷變成這樣！？一般刷久了頂多爆開，也還是白的啊！」

關鍵字幼兒園牙刷園長家長漱口杯
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