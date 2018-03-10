惡園長？幼兒園見「超噁牙刷」　家長氣炸：老師說不用換

幼兒園讓孩子使用骯髒的牙刷，園長態度還理直氣壯，實在是太誇張！一名家長在臉書社團「爆料公社」中指控，孩子在幼兒園內使用的牙刷和漱口杯明顯覆滿髒汙，幫孩子放備用牙刷在書包，老師卻說「還不用換」，園長態度更是傲慢，讓家長氣炸。

原 Po 在文中指出，上（ 2 ）月除夕前一天到校幫孩子帶生活用品回家，隔天要清洗時拿出牙刷、漱口杯，卻發現牙刷刷毛爆開變形，且牙刷和漱口杯都有明顯髒汙，氣得致電園長，對方卻回應：「兒子久沒上課，所以才變這樣」，讓他無法接受。

21 日開學當天，原 Po 沒有讓孩子去上課，自行前往了解狀況，接著說：「得到的答案是因為我兒子吃飯很慢，所以小孩吃完飯就睡覺了，沒有刷牙」，校方前後說法不一，態度還理直氣壯，他氣得問園長：「孩子這半年學了什麼？」園長竟回嗆：「他們都那麼晚來能學什麼？」