遊台灣燈會賞花燈　「健康我行燈區」顧健康

2018台灣燈會在嘉義，燈區達50公頃之大，去過燈區賞燈的遊客，幾乎都有一個共同的認知：「燈區很大，走到腳很酸，一天走不完」。嘉義縣衛生局代理局長蔡淑真說，今年在嘉義縣舉辦的台灣燈會是歷年面積最大，其中「健康我行燈區」結合了人體器官設計互動裝置，提醒民眾健康的重要，規律運動、健康飲食、定期篩檢是顧健康的基本功。所以逛燈區，可以兼顧健康。

嘉義縣衛生局在燈會期間的9日及10日兩天晚上，將以動物造型結合走秀和手舉牌，在燈區進行走動式的健康宣導，提醒民眾走透50公頃大的台灣燈會燈區，就可以達到每天1萬步，維持身體的健康，同時如果能夠落實減糖飲食，定期篩檢，就可以顧健康。

嘉義縣衛生局表示，手搖茶飲盛行，102-105年「國民營養健康狀況變遷調查」數據顯示，有高達93.9%的國中生、88.9%的高中生及83.6%的19-44歲成人，平均每週飲用含糖飲料次數7次以上，長期下來恐增加肥胖、心血管疾病、加速老化及癌症等風險，孩童則嚴重妨礙長高，研究顯示，喝一杯500-600CC含糖飲料，體內生長激素就會有2小時停止分泌。

衛生局工作人員為提醒民眾遠離高糖飲料，多喝水，減少疾病的風險，結合稻江科技暨管理學院學生在9到10日的晚上，18時到22時在台灣燈會燈區，以動物造型服裝結合走秀舉牌，進行走動式健康宣導，提醒大家注意飲食習慣，並製作癌症篩檢舉牌，喚醒大家照顧自己的健康一起來。