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護理師遭丟病歷板夾攻擊　醫師嘆：遺憾沒保護到她

生活中心／綜合報導2018/03/10 22:13
▲田知學醫師在臉書po出一張凌亂的急診室照片，同時轉貼該名被攻擊護理師的心聲。（圖／翻攝自《布農Doc 田知學》臉書）
▲田知學醫師在臉書po出一張凌亂的急診室照片，同時轉貼該名被攻擊護理師的心聲。（圖／翻攝自《布農Doc 田知學》臉書）

急診室暴力事件頻傳，不少醫護人員對此感到無奈甚至灰心。振興醫院急診醫學部主治醫師田知學近日就在臉書 po 出一張急診室的照片，透露日前又發生一起醫療暴力事件，讓她感嘆「很遺憾沒有保護到我的護理師受到暴力的攻擊。」

田知學醫師在臉書 po 出一張凌亂的急診室照片，表示「準備接班的護理師，衣服換好、頭髮還沒綁好，穿過上一班的『戰場』，盤點急救藥物。急救室像被轟炸過一樣」，並透露在本月 7 日晚間發生了醫療暴力事件，同時轉貼了該名護理師的心情節錄。

「上輩子一定是罪大惡極，這輩子才當台灣護理師這樣被人糟蹋，我好歹也是我媽的漂亮心肝寶貝」，該名護理師寫道，由於近日北市急診全爆，醫護人員忙得像在上年班一樣，「等候的時間長了，人性的醜陋在此顯露無遺」，因為竟有人拿起病歷板夾丟向護理師。

護理師表示，當被人丟病歷板夾攻擊時，「我很訝異我竟如此冷靜，或許這樣一來我內心怨恨你們的行為就合理成立了」，她提到，會走這一行，並不是有什麼懸壺濟世、救民助人的高尚情操，「我只是為了錢，為了填飽肚子，為了買得起衛生紙。」的確當病患來醫院求診時，她也希望對方可以好好的，這樣自己也省事，但卻無端遭到暴力對待，「就你們這種鯛民個性，治療你還要接受你的語言肢體暴力，我實在發自內心的祝你離院後，今生今世再、無、病、痛。」

該名護理師認為，不能總說對方身體不舒服要她多擔待，「哈囉，第一，我只是普通人，做不到以德報怨；第二，我也感冒兩三天了，你怎不多擔待我一點？」而不管是急診還是門診，到醫院求診就是要等，「要來很簡單，要走不容易，等等上班又是滿坑滿谷的病人......」字字句句透露著許多無奈。

關鍵字醫療暴力護理師病歷板夾田知學急診室
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