護理師遭丟病歷板夾攻擊　醫師嘆：遺憾沒保護到她

急診室暴力事件頻傳，不少醫護人員對此感到無奈甚至灰心。振興醫院急診醫學部主治醫師田知學近日就在臉書 po 出一張急診室的照片，透露日前又發生一起醫療暴力事件，讓她感嘆「很遺憾沒有保護到我的護理師受到暴力的攻擊。」

田知學醫師在臉書 po 出一張凌亂的急診室照片，表示「準備接班的護理師，衣服換好、頭髮還沒綁好，穿過上一班的『戰場』，盤點急救藥物。急救室像被轟炸過一樣」，並透露在本月 7 日晚間發生了醫療暴力事件，同時轉貼了該名護理師的心情節錄。

「上輩子一定是罪大惡極，這輩子才當台灣護理師這樣被人糟蹋，我好歹也是我媽的漂亮心肝寶貝」，該名護理師寫道，由於近日北市急診全爆，醫護人員忙得像在上年班一樣，「等候的時間長了，人性的醜陋在此顯露無遺」，因為竟有人拿起病歷板夾丟向護理師。