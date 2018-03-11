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好運！西螺廣福宮信徒七聖杯贏賓士

記者郭春輝／雲林報導2018/03/11 10:08
▲西螺廣福宮擲筊送出賓士，破當地有史以來最大獎項。（圖／記者郭春輝攝 , 2018.03.10）
▲西螺廣福宮擲筊送出賓士，破當地有史以來最大獎項。（圖／記者郭春輝攝 , 2018.03.10）

一場別開生面的擲筊送賓士車，10日晚在西螺廣福宮老大媽廟登場，這場堪稱西螺有史以來最大獎項的擲筊送獎品廟會活動，當晚吸引大批民眾圍觀，大家都想知道，獎落誰家？誰是贏得賓士轎車的幸運兒？結果賓士車是由擲七個聖杯的白先生開回家。

西螺鎮廣福宮今（107）年農曆春節賀新春，在除夕夜舉辦開廟門、搶頭香的同時，對數萬在該宮點光明燈、安太歲信徒，特贈送「天降鴻福」彩券，該彩券可抽許多大獎，其中以賓士為最。


▲董事長林勝雄（中）將轎車鑰匙交給得獎的白先生。（圖／記者郭春輝攝 , 2018.03.10）

廣福宮已於3月2日元宵夜晚間抽出60位幸運者，他們獲得在10日晚進行擲筊資格，擲筊以聖杯多寡決勝，獎品包括有價值200萬元的賓士A180及機車、電視、冰箱、手機等大獎。

這場「天降鴻福」獎券活動，當晚8點準時在廟內老大媽案前擲筊，吸引大批民眾看熱鬧，在60位中籤有資格參賽者中，有27位報到，擲筊過程緊張刺激，加油聲不斷，最後是由來自虎尾的白先生，他以最多的七聖杯勝出，獨得進口轎車一部，而當晚廣福宮更加碼，每位中籤者再贈送6000元現金紅包，皆大歡喜。

董事長林勝雄表示，這次活動是西螺地區有史以來擲筊免費送獎品中的最大獎，且以公平公正公開的方式送出，他感謝參與活動的熱誠信眾，也再次感謝還願贈送進口轎車的，大同醬油曾董跟三鼎甲建設陳董義舉，讓這次活動更具吸引力。

得到轎車的白先生，當場樂捐油香15萬，感謝廣福宮舉辦的活動，讓他得大獎，及獲得媽祖的護佑。

關鍵字西螺鎮廣福宮賓士擲筊媽祖
八掌溪畔花海　嘉義拍微電影宣傳「夜間」陸上行舟　萬人圍觀爆人潮

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