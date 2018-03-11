影／「夜間」陸上行舟　萬人圍觀爆人潮

「2018台灣國際遊艇展」將於3月15日到18日假高雄展覽館，及亞灣遊艇碼頭和嘉信22號遊艇碼頭華麗登場，將於室內及水上展示65艘各式頂級遊艇、帆船與動力船，進場民眾有機會上船參觀，近距離感受精緻打造、質感非凡的豪華遊艇，見識台灣遊艇製造精湛工藝。因高雄輕軌已經正式營運，為避免影響輕軌的營運，10日晚間21時起至11日凌晨3時，專業吊掛團隊特別設計以吊掛遊艇跨越輕軌軌道的方式，來運送大型遊艇入場，這是本屆首創的陸運方式，也是對於吊掛團隊的一大考驗，不少民眾大感好奇，攜家帶眷到場目睹特殊「遊艇陸上移動式」風采。



▲首次夜間吊掛「遊艇陸上移動式」進場風采，萬人到場圍觀。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.11）

10日晚間，海洋局局長林英斌、海洋局科長薛博元、新聞局二科科長范正益已提前到場守候多時，協同相關單位會場布置與動線交管；每一艘參展遊艇價格不斐，現場人力調動更是一刻不得馬虎，這樣才能完成一項完美的夜間特殊吊掛任務。



▲首次夜間吊掛「遊艇陸上移動式」進場風采。（圖／記者蔡坤霖攝 , 2018.03.11）

林英斌指出，2018年是台灣艇產業發展重要的一年，全球80呎以上巨型遊艇訂單總長度排名，台灣排名第4，僅次於義大利、荷蘭及土耳其，在亞洲仍維持第1名，而且全台33家遊艇廠即有17家位於高雄，9成新建造遊艇以高雄為輸出港，高雄市遊艇產值約佔全台遊艇產值的8成，可說高雄精湛的遊艇製造工藝已在國際佔有一席之地，這也是為什麼灣唯一專業國際遊艇展「2018台灣國際遊艇展」會選擇在高雄連續舉辦三屆的主因。



▲首次夜間吊掛「遊艇陸上移動式」進場。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.11）

遊艇展將在10日至11日期間進行遊艇陸運作業，為求作業安全，陸運路段都全面實施交通管制。室內展出最大型遊艇，是由嘉信遊艇公司製造的76呎豪華遊艇，大約就有2台大型巴士的長度了，還有各式的大型遊艇都以陸運方式進入展覽館，平時僅可看到遊艇在海上徜徉的樣貌，就只有在遊艇展期間能見到這麼多遊艇一次在路上航行的奇景，而特別的「夜間陸上行舟」特殊畫面，已成為現場目睹民眾深刻印象。



▲海洋局局長林英斌到場守候多時，協同相關單位會場布置與動線交管。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.11）

海洋局科長薛博元表示，「2018台灣國際遊艇展」除了展現台灣遊艇製造的強大實力，在室內展出遊艇也是世界少見的遊艇展示方式，為了讓民眾能更近距離接觸遊艇，甚至能進入遊艇參觀，本展的主辦單位高雄市政府和經濟部國貿局及執行單位中華民國對外貿易協會，克服各種阻礙就是為了呈現最精彩的室內遊艇展，遊艇「陸上行舟」的奇景，也代表著「2018台灣國際遊艇展」正式啟航。