習近平取消任期限制　台灣面臨更大壓力

這次修憲案，人大代表出席人數共有2964人，並以2958票贊成、2票反對、3票棄權、1票無效，16人缺席通過修憲案，過程採中共建政以來的往例，由習近平及其他6名中共政治局常委率先投票，並以不記名實體選票方式進行。

中國大陸第13屆全國人民代表大會11日正式通過「中華人民共和國憲法修正案」草案，取消國家主席、副主席連任不得超過兩屆的限制，未來習近平在2023年結束第2任期時，仍可繼續連任，結果出爐時，現場響起如雷的掌聲。全國人大常委會法工委主任沈春耀表示，黨、政、軍「三位一體」，「對於我們這樣一個大黨、大國來說，不僅是必要的，而且是最為妥當的」。外媒則認為，國家主席沒有任期的制度，不是「成功模式」，也指出習近平取消任期限制後，台灣將面臨北京方面更大的壓力。

沈春耀表示，這次通過的憲法修正案共有21條，包括確立科學發展觀，以及習近平思想的指導地位、調整完善第二個百年奮鬥目標方面的內容、調整完善和平外交政策方面的內容、修改完善國家主席任職任期方面的規定等等，

沈春耀強調，過去一段時間以來，在黨內外、全國上下都有將「連續任職不得超過兩屆」的規定刪去，讓黨、政、軍「三位一體」，因為這樣的領導體制和領導行事，「對於我們這樣一個大黨、大國來說，不僅是必要的，而且是最為妥當的。這種領導體制和領導形式是中國共產黨從長期執政實踐中探索和總結出來的治國理政的成功經驗。」這種修改有利於維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導，有利於完善國家的領導體制，也有利於黨和國家長治久安。

外媒對習近平「無限期」擔任大陸國家主席分析，這將讓習成為自毛澤東以來，最有影響力的大陸領導人，而無論是經濟、國防還是外交等多個方面，台灣都將面臨來自北京當局更大的壓力，因為統一兩岸，始終是習的最大心願，統一兩岸將奠定習的歷史地位，因為他實現連毛澤東都沒有做到的事情。不過外媒也認為，習近平不至於動武統一兩岸，畢竟這樣做，除了會損害大陸的國際形象外，也會引起美國做出反應。

此外，外媒也指出，大陸修憲取消國家主席的任期限制，這並非「成功模式」，因為這破壞中共黨內的制約與平衡，也讓未來大陸的發展及制度的安定性，繫於習近平一人之上，這對大陸和世界來講，都不是什麼好兆頭。

而台灣對大陸修憲案的輿論，則酸味十足，「13億的皇民誕生了」、「習帝萬歲」等嘲諷言論在網路上不絕於耳；大陸方面的輿論，則疑似被「河蟹」掉，大部分都看不到，只有少部分「應該要修憲」的叫好之聲，在微博和媒體上被「放行」。

