天氣要回暖了，快喝星巴克買一送一有星冰樂！根據星巴克官網，歡慶DRIVE THRU突破50店指定品項好友分享日，8款大杯飲料咖啡優惠「最便宜57.5元」起，菜單划算價格一次整理推薦。
迎接農曆新年，滿額贈送紅包袋組。
星巴克買一送一有星冰樂喝2天！大杯最便宜57.5元 8款菜單推薦
根據星巴克官網，「買一送一」歡慶DRIVE THRU突破50店指定品項好友分享日，1月12日（一）至1月13日（二）連續2天，活動期間11:00-20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。
活動品項：冷萃咖啡、美式咖啡(含特選)、黑櫻桃風味瑪奇朵(含特選)、黑櫻桃風味抹茶豆奶那提、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冰搖果茶、經典紅茶那堤。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算，8款大杯飲料咖啡平均每杯優惠價格，最便宜美式咖啡57.5元、冰搖檸檬果茶65元、雙果果汁星冰樂72.5元、經典紅茶那堤77.5元。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準。
同場加映：什麼是DRIVE THRU？星巴克車道服務！三步驟喝咖啡免下車
什麼是DRIVE THRU？指的是星巴克車道型門市（Drive-Thru）服務，提供顧客不需下車也能快速點購咖啡的便利服務；目前台灣各縣市都有設立，包括桃園春日、新竹關埔、台中市政、雲林麥寮等地；民眾還可透過星巴克APP掌握有提供車道取餐的門市，提前預訂、抵達後依指示在車道對講機報號碼即可取餐。
如何使用星巴克DRIVE THRU車道服務？三步驟秒喝咖啡
一、APP預訂：在星巴克APP中選擇提供車道取餐的門市並預訂餐點內容。
二、抵達通知：抵達門市時，於車道對講機告知10碼取餐編號。
三、確認取餐：門市人員會在窗口確認編號和餐點無誤後送出。
TWG Tea：新春限量之作「赤馬迎禧茶」
迎新年！滿額贈送紅包袋組
茗茶品牌TWG Tea表示，盛品系列（Grand Mode Tea Collection）新春限量之作「赤馬迎禧茶」迎接農曆新年，
迎接農曆新年，今年選用南非國寶茶為基底，綻放自然奔放的飽滿香氣，聞得到玫瑰花與木槿花瓣的馥郁芬芳，喝一口映現紅寶石般光澤的茶湯，迸發熟紅莓與甜檸檬香蜂草的圓潤氣息。值得一提的是，此茶為全天皆宜的無茶鹼特調，展現平衡風味。
奔騰氣韻的南非國寶茶特調、典藏於飾以金色駿馬的寶紅色茶罐之中，致敬十二生肖中的赤馬，詮釋昂然躍升的姿態，
象徵新年即將展開的無拘能量與奔放氣勢。
TWG Tea盛品系列「赤馬迎禧茶」單罐110g新台幣1450元，1月8日起，同步於全台沙龍與精品門市、TWG Tea-momo品牌旗艦館及LINE Gift平台開賣；2月1日至2月28日，凡於TWG Tea全台沙龍與精品門市購買「赤馬迎禧茶」、或單筆消費滿新台幣2800元，可獲贈限量八入紅包袋組乙套（數量有限，贈完為止）。
資料來源：星巴克、TWG Tea
TWG Tea盛品系列「赤馬迎禧茶」單罐110g新台幣1450元，1月8日起，同步於全台沙龍與精品門市、TWG Tea-momo品牌旗艦館及LINE Gift平台開賣；2月1日至2月28日，凡於TWG Tea全台沙龍與精品門市購買「赤馬迎禧茶」、或單筆消費滿新台幣2800元，可獲贈限量八入紅包袋組乙套（數量有限，贈完為止）。