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娛樂

蘇打綠解散有內幕　因「他」被質疑程度不及團員

娛樂中心／綜合報導2018/03/12 10:16
▲蘇打綠爆出合體遙遙無期。（圖／翻攝自臉書，2018.03.07）
▲蘇打綠爆出合體遙遙無期。（圖／翻攝自臉書，2018.03.07）

樂團蘇打綠在2016年奪下金曲五大獎，隨即宣布要休團，震驚了喜愛他們的歌迷，沒想到團體還沒宣布回歸，日前被爆內鬨傳出要解散，還有爆料指出，是電吉他手家凱技術達不到經紀人要求，所以樂團才面臨解散危機。


▲蘇打綠電吉他手家凱，被質疑因音樂程度不及團員，而面臨解散危機。（圖／翻攝 蘇打綠臉書 , 2018.03.12）

根據《蘋果日報》報導，蘇打綠解散的內幕就是，每個團員音樂程度不同，樂團界爆料電吉他手家凱技術達不到要求，加上經紀人有意讓青峰單飛發片，所以才會有解散的傳聞。後來主唱青峰發文力挺阿龔等戰友滅火，經紀人林暐哲也澄清沒有要解散，另外對於家凱技術達不到要求的傳聞，經紀人林暐哲：「對此傳言不回應。」


▲蘇打綠主唱青峰，突開設IG帳號，一連發12張圖回應解散傳聞。（圖／翻攝 青峰IG , 2018.03.12）

而在解散消息傳出後，主唱青峰卻突然開設了個人的Instagram帳號，還一連發了12張照片，其中一篇文寫道：「其實休息的時候，各自做以前沒時間做的事，也彼此陪伴、支持，不是很好嗎？」另外還有，「阿龔跟馨儀在籌備音樂會，不但不顧一切在練習更不惜成本，他們這麼認真在準備一件美好的事情，結果都被奇怪的說法與揣測掩蓋了，那是很可惜的。」這些似乎都是在回應解散的傳言，不過不管蘇打綠全體回歸、或者各自在領域中投入，只要能音樂作品持續推出，這才是粉絲們最期待的。

關鍵字蘇打綠青峰家凱馨儀小威阿龔阿福
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