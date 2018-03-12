賣包糾紛連環爆　Makiyo怒公開丁小芹威脅簡訊

根據《蘋果日報》報導，Makiyo開直播等丁小芹，但丁小芹卻爽約沒現身直播，還傳簡訊說要忙開會無法前來，讓Makiyo十分傻眼，之後丁還傳了威脅簡訊，威脅胖姐要她不在公開場合談論此事，同意的話隔天就會匯款，胖姐被威脅之後也怒說：「那妳還錢啊」。

藝人丁小芹賣包包不斷惹出糾紛，日前Makiyo在直播控訴，她姊姊「胖姐」向丁小芹買包，但丁沒交貨也不還錢，之後藝人王思佳和李妍憬，也跳出來說明跟丁小芹買包受害的過程。原本Makiyo約了丁小芹現身直播，要還原事情的經過，丁小芹也承諾會還錢，但是時間一到她卻爽約沒現身直播，還傳簡訊威脅胖姐，要她不在公開場合談論這件事。

另外李妍憬則秀出有網友向丁小芹買包被騙錢的簡訊，丁小芹也同樣發簡訊威脅該名網友，李妍憬呼籲大家：「千萬不要再跟她買東西，因為妳會拿不到貨，也收不到錢」。王思佳也表示，有次要去丁小芹的店買東西，丁小芹得知後，立刻要店員將標籤換成貴的，但後來是因為店員心裡過意不去，向王思佳坦白，王思佳這才知道，自己被當了肥羊。



▲李妍憬（左）和王思佳（中）也被丁小芹騙過。（圖／翻攝臉書，2018.03.11）

藝人丁小芹賣包包惹出的糾紛，如滾雪球般越鬧越大，女藝人紛紛跳出控訴受害過程，但是丁小芹就是不公開說明給大家一個交代，現在還爆出「威脅簡訊」，要她們對此事封口。對於女藝人們的指控，丁小芹沒接電話，也已讀不回記者求證簡訊，現在只能等到她出面說明，讓受害的女藝人得到該有的賠償，事情才能告一個段落。