5歲女兒童言童語「要哥哥」　艾莉絲好為難

艾莉絲本月2日在臉書宣布已結婚，及產下第2胎「威廉弟」（Caius），之前艾莉絲曝光過「威廉弟」的正面照，大眼挺鼻超級帥氣，今凌晨她在臉書PO出女兒梨梨照顧「威廉弟」的照片，溫馨的畫面讓人看得覺得好溫暖。



▲艾莉絲的兒子「威廉弟」，還沒出生前，梨梨就非常期待他的到來。（圖／翻攝 艾莉絲臉書 , 2018.03.12）