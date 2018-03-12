5歲女兒童言童語「要哥哥」　艾莉絲好為難

艾莉絲本月2日在臉書宣布已結婚，及產下第2胎「威廉弟」（Caius），之前艾莉絲曝光過「威廉弟」的正面照，大眼挺鼻超級帥氣，今凌晨她在臉書PO出女兒梨梨照顧「威廉弟」的照片，溫馨的畫面讓人看得覺得好溫暖。
▲艾莉絲的兒子「威廉弟」，還沒出生前，梨梨就非常期待他的到來。（圖／翻攝 艾莉絲臉書 , 2018.03.12）
之前艾莉絲曾問過梨梨想不想要兄弟姊妹，但是梨梨總是堅定地回答：「我要一個哥哥」，這讓艾莉絲覺得超級為難。不過自從梨梨知道媽媽的肚子裡，有個弟弟之後，她好像忘了哥哥這件事，三不五時對著媽媽肚皮說話，尤其最常說：「弟弟，我是姐姐，我愛你喔。」原本一心想要「哥哥」的梨梨，像是一夜長大，自然地展現姊姊風範，網友笑說：「哥哥只能靠領養了」、「 眼裡好有愛的姊姊哦~」、「可愛的姐弟情」。
▲艾莉絲的女兒梨梨，照顧起弟弟非常有模有樣。（圖／翻攝 艾莉絲臉書 , 2018.03.12）
其實艾莉絲懷孕期間，梨梨也會叮嚀媽媽不要亂跑亂跳。「威廉弟」還沒出生，就受到姊姊愛護，出生之後也會主動幫媽媽分擔，照顧弟弟的工作，孩子們的手足情深，讓媽媽看的好感動，最後艾莉絲感性寫下：「是啊，當孩子被愛滿滿包圍時，便自然而然地懂得去愛人、愛自己。」