澄清文！入境泰國手機、手錶須申報？泰觀局：旅客嘸影響

泰國海關日前公告，無論是入境、轉機旅客，攜帶的筆記型電腦、手機、相機、手錶等高價物品都須申報，甚至還得將機身序號拍照證明為自用，否則在出境時就會被海關抽查課稅。消息一出立刻引起不少旅客驚慌，甚至還有旅客考慮取消前往泰國旅遊。泰國觀光局今（ 12 ）日澄清，該規定已行之有年，只針對跑單幫、逃漏稅的人，一般旅客若是自用的電子產品，海關並不會刻意抽查，入境方式跟以往相同，旅客不需要特別申報。

綜合外媒報導，泰國海關廳日前發出公告，入境泰國或轉機的旅客，攜帶的筆記型電腦、手機、相機、手錶等高價物品都須申報，並證明為自用，以免出境時被海關認為是超額免稅物品而被課稅，引起不少即將赴泰國旅遊的旅客驚慌。