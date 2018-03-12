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澄清文！入境泰國手機、手錶須申報？泰觀局：旅客嘸影響

記者陳致宇／台北報導2018/03/12 16:57
▲日前泰國海關公告，旅客攜帶的筆記型電腦、手機、相機、手錶等高價物品入境都須申報。泰國觀光局則澄清，一般旅客不受影響，入境方式跟以往相同。（圖／記者陳致宇攝）
▲日前泰國海關公告，旅客攜帶的筆記型電腦、手機、相機、手錶等高價物品入境都須申報。泰國觀光局則澄清，一般旅客不受影響，入境方式跟以往相同。（圖／記者陳致宇攝）

泰國海關日前公告，無論是入境、轉機旅客，攜帶的筆記型電腦、手機、相機、手錶等高價物品都須申報，甚至還得將機身序號拍照證明為自用，否則在出境時就會被海關抽查課稅。消息一出立刻引起不少旅客驚慌，甚至還有旅客考慮取消前往泰國旅遊。泰國觀光局今（ 12 ）日澄清，該規定已行之有年，只針對跑單幫、逃漏稅的人，一般旅客若是自用的電子產品，海關並不會刻意抽查，入境方式跟以往相同，旅客不需要特別申報。

綜合外媒報導，泰國海關廳日前發出公告，入境泰國或轉機的旅客，攜帶的筆記型電腦、手機、相機、手錶等高價物品都須申報，並證明為自用，以免出境時被海關認為是超額免稅物品而被課稅，引起不少即將赴泰國旅遊的旅客驚慌。

有旅遊業者私下表示，報導出現後即接到不少旅客的詢問電話，甚至還有旅客誤以為入境泰國不可攜帶相機、手錶等物品，造成一陣恐慌，並有旅客考慮取消泰國行程，直到服務人員說明後才打消這個念頭。

泰國觀光局台北辦事處今日說明，該規定已行之有年，近日再度公告是為了嚇阻跑單幫及逃漏稅的人，一般旅客隨身攜帶的各項電子產品，海關並不會特別抽查，入境方式跟以往相同，旅客不用太過驚慌。但如果於出入境時攜帶大量未拆封貨品，例如包裝完整的手機、電腦等，明顯為非自用貨品，海關就會依規定抽查並課稅，嚴重者恐被罰款及處 10 年以下監禁。

關鍵字泰國入境免稅抽查手機海關
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