美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將挑戰沒有裝備、沒有繩索的情況下，一口氣攀上台北101，引發大量民眾關注，但「如果真的掉下來怎麼辦？」也成為不少人心中的最大疑問，對此，一名具多年實務經驗的藝人保鑣直言，這類高危險、開放空間的極限活動，風險從來不是「多派一點保全」就能解決，真正能即時介入的層面其實非常有限，「一旦攀爬者在半空中發生意外，現場保全能做的，是替後續救援爭取空間」。
霍諾德爬101高風險 維安團隊應變出爐
這次艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰「零裝備」爬台北101，最敏感的問題莫過於「如果真的掉下來怎麼辦？」對此，藝人保鑣直言，相關應變應該早已有分工設計，「例如消防單位可能事前準備充氣床或救援設備，但現場維安能做的，就是第一時間協助疏散周圍民眾、拉出安全距離，讓攀爬技術團隊與救援人員能順利進出場。」
這名藝人保鑣指出，在徒手或高風險攀爬活動中，保安、保鑣與現場維安團隊的角色，主要集中在活動開始前與周邊環境的控管，「保鑣能做的，是確保運動員在進出與準備階段不被打擾，讓他能專心完成挑戰，真正能深度介入攀爬本身的，還是攀爬者自己的技術團隊與隨行安全人員。」也因此，外界常以為「有保全就等於安全」，其實是一種過度簡化的想像。
運動活動VS.演唱會不同 「是否有可疑人」為保鑣保全首要工作
在霍諾德試爬或正式挑戰前，維安工作的重點也並非攀爬路線，而是周遭狀況的全面盤點，包括出發地附近是否出現可疑人員、不明物品，甚至是否有團體或個人對活動抱持強烈反對立場，該名保鑣透露，這類話題性極高的活動，往往會在網路上提前發酵，「我們也會持續觀察輿論走向，掌握可能的情資，避免突發狀況影響現場安全」。
至於活動當天的大量圍觀人潮，反而是維安上最難預測的一環，不同於演唱會或大型活動有完整安檢機制，這類極限挑戰多半發生在開放空間，圍觀民眾可能只是路過，也可能是特地前來，「現場維安人員必須隨時判斷，對方只是看熱鬧，還是行為有其他意圖。」他也指出，一旦攀爬正式開始，現場注意力往往會從起點逐步轉向終點區域，持續觀察周遭動線與人群變化。
若活動過程中遇到天候變化或突發狀況，外界好奇保全是否能「當下喊停」、安全團隊會有什麼應變機制？對此，這名藝人保鑣坦言，保全與保鑣並沒有強制中止活動的權力，「我們能做的，通常是柔性勸導，看狀況是否能控制，真的超出範圍，就只能請警方介入。」實際上的決策權，多半仍掌握在技術團隊或主辦單位手中。
該名保鑣也強調，保鑣、現場保全與攀爬技術團隊之間，分工本就十分明確，現場保安人員負責整體秩序與周邊安全，保鑣則以攀爬者與技術團隊的行動安全為優先，攀爬團隊則專注於運動員的實際挑戰，而這類的極限活動本來就不可能完全沒有風險，保全只能減少外在干擾，無法取代專業技術和救援。
克斯霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日本週六上午9點挑戰徒手攀登台北101，全程將透過Netflix直播《赤手獨攀台北101：直播》，他日前已抵台場勘，並在19日上午11點試爬，周邊有許多工作人員，包含技術、拍攝、維安團隊，吸引許多觀眾旁觀，他是否會在當天真正以「0裝備」方式挑戰，目前看來保留懸念，官方也未進一步說明，最終形式將在直播當天揭曉。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這次艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰「零裝備」爬台北101，最敏感的問題莫過於「如果真的掉下來怎麼辦？」對此，藝人保鑣直言，相關應變應該早已有分工設計，「例如消防單位可能事前準備充氣床或救援設備，但現場維安能做的，就是第一時間協助疏散周圍民眾、拉出安全距離，讓攀爬技術團隊與救援人員能順利進出場。」
這名藝人保鑣指出，在徒手或高風險攀爬活動中，保安、保鑣與現場維安團隊的角色，主要集中在活動開始前與周邊環境的控管，「保鑣能做的，是確保運動員在進出與準備階段不被打擾，讓他能專心完成挑戰，真正能深度介入攀爬本身的，還是攀爬者自己的技術團隊與隨行安全人員。」也因此，外界常以為「有保全就等於安全」，其實是一種過度簡化的想像。
運動活動VS.演唱會不同 「是否有可疑人」為保鑣保全首要工作
在霍諾德試爬或正式挑戰前，維安工作的重點也並非攀爬路線，而是周遭狀況的全面盤點，包括出發地附近是否出現可疑人員、不明物品，甚至是否有團體或個人對活動抱持強烈反對立場，該名保鑣透露，這類話題性極高的活動，往往會在網路上提前發酵，「我們也會持續觀察輿論走向，掌握可能的情資，避免突發狀況影響現場安全」。
至於活動當天的大量圍觀人潮，反而是維安上最難預測的一環，不同於演唱會或大型活動有完整安檢機制，這類極限挑戰多半發生在開放空間，圍觀民眾可能只是路過，也可能是特地前來，「現場維安人員必須隨時判斷，對方只是看熱鬧，還是行為有其他意圖。」他也指出，一旦攀爬正式開始，現場注意力往往會從起點逐步轉向終點區域，持續觀察周遭動線與人群變化。
若活動過程中遇到天候變化或突發狀況，外界好奇保全是否能「當下喊停」、安全團隊會有什麼應變機制？對此，這名藝人保鑣坦言，保全與保鑣並沒有強制中止活動的權力，「我們能做的，通常是柔性勸導，看狀況是否能控制，真的超出範圍，就只能請警方介入。」實際上的決策權，多半仍掌握在技術團隊或主辦單位手中。
該名保鑣也強調，保鑣、現場保全與攀爬技術團隊之間，分工本就十分明確，現場保安人員負責整體秩序與周邊安全，保鑣則以攀爬者與技術團隊的行動安全為優先，攀爬團隊則專注於運動員的實際挑戰，而這類的極限活動本來就不可能完全沒有風險，保全只能減少外在干擾，無法取代專業技術和救援。
克斯霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日本週六上午9點挑戰徒手攀登台北101，全程將透過Netflix直播《赤手獨攀台北101：直播》，他日前已抵台場勘，並在19日上午11點試爬，周邊有許多工作人員，包含技術、拍攝、維安團隊，吸引許多觀眾旁觀，他是否會在當天真正以「0裝備」方式挑戰，目前看來保留懸念，官方也未進一步說明，最終形式將在直播當天揭曉。
看更多艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）爬台北101新聞：
美國攀岩傳奇霍諾德24日徒手爬台北101！轉播平台、人物介紹一覽
霍諾德挑戰爬101倒數！練習畫面傻眼 背景起底：把死神壓地上打
更多「攀登101」相關新聞。