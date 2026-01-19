我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Alex Honnold試爬台北101，周邊有許多工作人員維安。（圖／讀者提供）

Alex Honnold開爬台北101！路人看傻驚呼

賈永婕已先試爬 自嘲「瘋子董事長」嚇軟腿

Alex Honnold是誰？曾爬酋長岩榮獲奧斯卡

▲▼根據道路管制路段資料顯示，當天若有下雨，1月24日當天的相關活動可能會延期一天，但Alex Honnold是否也會順延，有待官方證實。（圖／臉書@漫遊信義（臺北市信義區公所）、外部管制路段－道路挖掘管理中心）

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德Alex Honnold確定將於1月24日本週六上午9點挑戰徒手攀登台北101，，而最新進度曝光，《NOWNEWS今日新聞》獨家掌握消息，他已連日現身台北101場勘，並且於今（19）日上午11點正式展開試爬作業，但不像預告般「徒手」，而是有掛繩+後背包等安全措施，據悉他應該是在台北101董事長賈永婕點頭許可下試爬，相關畫面與動向也引發社群高度關注。Alex Honnold今天上午11點已實際進行試爬台北101，不過與先前對外宣傳的「0裝備徒手攀登」不同，試爬過程中身上全程有繫繩索，並背著背包進行測試，周邊還有許多工作人員協助穿裝備，並用繩索把攝影機拉上101拍攝，吸引許多觀眾旁觀，他是否會在1月24日當天真正以「0裝備」方式挑戰，仍保留懸念，官方也未進一步說明，最終形式將在直播當天揭曉。除了試爬畫面曝光，當天的天氣與交通管制也一一公開，根據「外部管制路段－道路挖掘管理中心」資料顯示，台北101周邊自1月12日至25日有電影拍攝申請，其中1月24日標註雨備日為1月25日。雖然尚未確認是否與Alex Honnold攀登計畫相關，但網友普遍認為，若當天降雨，考量安全因素，活動極可能順延一天。其實早在1月14日，台北101董事長賈永婕就已搶先「試水溫」，親自體驗站上101外圍鋼圈感受高度，她自嘲是「瘋子董事長」，笑說自己一站上外圍鋼圈就腿軟，直呼「真的有夠高！」也在社群寫下：「天啊徒手攀爬也太危險，太可怕了吧！沒錯，這樣想是正常的。不太正常的如我，會覺得太強大、太厲害了！」她更笑稱就算是頂尖高手，也需要「夠瘋的董事長」願意承擔風險，一般董事長應該早就腿軟。賈永婕也在貼文中正式預告，Alex Honnold將於1月24日（六）上午9點挑戰攀登台北101，過程將由Netflix全球直播，並感謝Team 101與團隊共同完成這項不可能的任務。此外，這項攀爬101的計畫其實早在，當時Alex Honnold就飛來台灣場勘，《NOWNEWS今日新聞》也獨家掌握消息，賈永婕透露，，表達想挑戰攀登101的心願，對方在信中強調自己家庭美滿、有一對可愛的兒女，而是經過非常謹慎的評估，這份誠意也成為她點頭同意的關鍵原因。不過屆時是否有警力、消防車、救護車等駐守周邊維安，賈永婕尚未針對此題作出回應，可能得在直播日1月24號當天才會揭曉。Alex Honnold是全球最知名的自由攀岩家之一，以「無保護獨攀」聞名，曾在2017年徒手攀登美國優勝美地國家公園酋長岩，全程不使用任何繩索或安全裝備，創下人類攀岩史上的極限紀錄，過程被拍成紀錄片《赤手登峰》，並奪下奧斯卡最佳紀錄片大獎。這回挑戰高達508.2公尺的台北101，讓1月24日這一天，全球觀眾的視線集中在台北。